Sao Việt và sao thế giới, ai cũng phải có chiếc túi Chanel trong tủ đồ

Không có gì ngạc nhiên khi các sao luôn sở hữu một chiếc túi Chanel trong tủ áo, vì cả độ nổi tiếng và sức hút từ những thiết kế độc đáo của nhà mốt đình đám. Có hai dòng túi đang được các sao đặc biệt ưu ái gần đây là Chanel Boy, Chanel Gabrielle và Chanel Flap. Nữ diễn viên người Nga Ekaterina Samsonov diện túi hộp Chanel trông như chiếc container trong buổi ra mắt phim You Were Never Really Here.