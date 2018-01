Sập cầu ở Sài Gòn: Người nhái lặn tìm người bị nạn

Một nhịp cầu Long Kiển thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM bị sập trong đêm. Sự cố khiến ôtô và xe máy bị rơi xuống sông.

Người dân kể lại phút cầu Long Kiển bị sập trong đêm Người dân xung quanh cầu Long Kiển thấy một chiếc xe trọng tải lớn cố gắng qua cầu và khiến cây cầu đổ sập, cuốn nhiều xe máy xuống sông. Họ hốt hoảng, chạy tán loạn.

Đên 1h ngày 20/1, đội người nhái đã ngưng tìm kiếm người mất tích. Một chiến sĩ cho biết họ đã tìm khắp xung quanh khu vực dưới chân cầu nhưng không phát hiện người mất tích.

Tới 0h ngày 20/1, lực lượng người nhái thuộc Đội cứu hộ, cứu nạn đã triển khai lặm tìm những người nghi bị mất tích do cầu sập. Tuy nhiên do khu vực cầu sập rất yếu khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Lúc 22h30 khuya 19/1, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM, thông tin trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sập cầu trong đêm nay. Vị lãnh đạo này đang trên đường đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Người nhái thuộc Đội cứu hộ, cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt chuẩn bị triển khai lặn tìm, vì nghi có người gặp nạn sau vụ sập cầu. Ảnh: Lê Trai.

Đến 22h50, trao đổi với Zing.vn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM Bùi Xuân Cường cho hay một nhịp cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, bị sập.

Sự cố xảy ra vào khoảng 21h40, khi chiếc xe tải chạy qua cầu Long Kiển theo hướng TP.HCM - Long An, bất ngờ cây cầu sắt sập. Vụ tai nạn khiến ôtô tải và xe máy bị rơi xuống sông. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người, cảnh sát đã triển khai công tác cứu hộ và phong toả hiện trường.

Xe máy, ôtô bị rơi xuống sông sau vụ sập cầu. Ảnh: Trương Khởi.

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự án xây dựng mới cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, đã có chủ trương xây dựng và phê duyệt từ năm 2001. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa khởi công xây dựng do gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tiếp đó, trong giai đoạn 2011-2013, TP.HCM thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên dự án nằm trong kế hoạch giãn đầu tư công (tạm giãn tiến độ triển khai dự án do vướng mặt bằng).

Cầu Long Kiển trước và sau khi bị gãy. Ảnh: Thanh Tùng - Phước Tuần.

Năm 2014, UBND TP.HCM tiếp tục bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Lần này, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do một số chính sách có sự thay đổi; đồng thời, do thời gian kéo dài không triển khai thực hiện thì tổng mức đầu tư dự án cũng tăng lên (do trượt giá, chính sách tiền lương, giá nguyên vật liệu...).

Hiện trên trục đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè có 4 cây cầu sắt yếu, nằm trong kế hoạch xây mới là Rạch Đỉa, Long Kiển, Rạch Tôm, Rạch Rơi.

Cảnh sát phong toả hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng khai thác hạ tầng đường bộ Sở GTVT, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 28 cầu yếu.

Ông Đường cho biết trên tuyến đường Lê Văn Lương hiện có 4 cầu yếu, hẹp, mất an toàn giao thông, không đảm bảo cho xe cơ giới lưu thông như cầu Long Kiển, Rạch Dơi, Rạch Tôm…

Sở GTVT đã có phương án thi công đồng bộ cả 4 cây cầu để đảm bảo an toàn giao thông nối TP.HCM với phía đông các tỉnh Long An, Tiền Giang. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện thì tai nạn xảy ra tại cầu Long Kiển.