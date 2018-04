Sắp xét xử đường dây tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Ba nghi phạm trong vụ án tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 4/5.

Theo tin từ cơ quan tiến hành tố tụng, TAND tỉnh An Giang đã có quyết định đưa 3 bj can trong vụ án tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra xét xử vào ngày 4/5.

Các bị can Thái Thị Hồng Điệp (Nguyễn Thị Cúc, Julie, 40 tuổi, trú tại phường 7, quận 11, TP.HCM), bị VKSND Tối cao truy tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài; Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (35 tuổi, trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM) và Nguyễn Thái Sơn (46 tuổi, trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) -đ ều bị VKSND Tối cao truy tố về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 18/8/2017, Giang Kim Đạt bị Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên tử hình. Đạt trước đây công tác tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Lợi dụng chức vụ Quyền trưởng phòng kinh doanh, Đạt đã chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu.

Sợ sự việc bị vỡ lở, ngày 20/6/2008, Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài định cư. Cuối tháng 7/2010, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (chị họ Đạt), nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý định trên. Sơn trao đổi với Thái Thị Hồng Điệp và Điệp nhận lời làm các thủ tục để Đạt định cư tại Canada.

Chưa thực hiện được ý định này thì Đạt nhận được tin Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin. Lo sợ bị bắt, Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia. Việc bỏ trốn có sự trợ giúp của Điệp, Sơn.

Để giúp Đạt ẩn danh tung tích, Điệp đã làm giả chứng minh nhân dân cho Đạt, từ đó làm hộ chiếu và xin cấp visa cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng. Đạt còn lo lót thủ tục để Đạt đứng danh nghĩa là đại diện văn phòng một công ty Việt Nam tại Campuchia nhằm thu lợi bất chính hơn 138,5 triệu đồng…

VKSND Tối cao sau khi ra cáo trạng truy tố 3 đối tượng nêu trên, đã chuyển hồ sơ ủy quyền cho VKSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại TAND cùng cấp.