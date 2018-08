Sarri vs Emery: Cuộc chiến của 2 kẻ mê tín

Maurizio Sarri và Unai Emery là 2 con người xa lạ, nhưng họ lại tìm thấy nhau ở một khía cạnh rất phi chuyên môn. Đó là mê tín.

Song song với những thứ đầy học thuật và chuyên môn, dòng chảy của bóng đá luôn để dành một vị trí kín đáo cho những niềm tin vào thần thánh, các điềm lành - điềm dữ, duyên - phận… hay nói chung là mê tín.

John Terry từng thừa nhận anh chỉ dùng một cặp bọc ống đồng mang lại may mắn cho mình. Laurent Blanc luôn hôn lên đầu anh bạn Fabien Barthez để lấy may. Huyền thoại Johan Cruyff có thói quen chạy sang phần sân của đối phương chỉ để… nhả bã kẹo cao su. Tại World Cup vừa qua, Lionel Messi được một phóng viên tặng cho chiếc vòng buộc chân lấy may. Mãi cho tới mới đây, người ta vẫn thấy Messi đeo nó.

Chuyện các cầu thủ có thói quen làm một số hành động lấy may không hiếm, nhưng một huấn luyện viên mê tín và thậm chí không ngần ngại thể hiện mình là một người mê tín, lại tương đối hiếm gặp. Thú vị thay, hôm nay, chúng ta thậm chí còn được chứng kiến cuộc chạm trán giữa 2 vị chiến lược gia dành cả tuổi thanh xuân của mình để tin vào sức mạnh tâm linh: Maurizio Sarri và Unai Emery.

Sau Pep Guardiola, Unai Emery sẽ đối đầu với một thử thách khó khăn nữa là Maurizio Sarri.

Tân HLV của Chelsea, Sarri có lẽ là người mê tín bậc nhất trong giới HLV. Ông từng không ngần ngại thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với phóng viên James Gheerbrant của tờ The Times về việc đã cùng các trợ lý… hất muối ra sân để xua đuổi các điềm xui xẻo.

Nhưng nổi tiếng và hài hước nhất phải là câu chuyện từ năm 2000, khi Sarri còn đang dẫn dắt đội bóng Sansovino chinh chiến tại Serie D (giải hạng 4 Italy).

Chuyện thế này: Sau một chiến thắng của Sansovino, Sarri vui vẻ lái xe về nhà. Nhưng trong lúc đánh xe ra khỏi chỗ đỗ, Sarri vụng về đâm vỡ đèn hậu chiếc BMW của cậu học trò Marco Fara. Lẽ ra đây chỉ là vụ va chạm thông thường nếu như không có câu chuyện diễn ra vào chủ nhật tuần kế tiếp.

Hôm đó, đội bóng của Sarri phải chơi trận đấu buộc phải thắng trước Chiusi. Cho rằng hành động chẳng may đâm vỡ đèn xe của Fara là điềm may mắn, Sarri chủ động… đâm xe của cậu học trò này thêm một lần nữa, tất nhiên là vào đúng vị trí cũ. Tình cờ thế nào mà Sansovino lại thắng 2-0. Sarri càng có lý do để trở nên đặc biệt mê tín.

Không chỉ nghiện thuốc lá, Sarri còn "nghiện" làm việc.

Các bạn đã bao giờ thấy Sarri mặc vest chỉnh tề, đứng chỉ đạo một trận đấu hay chưa? Chắc chắn là chưa rồi, vì ông quan niệm rằng mặc vest ra “đánh trận” là điềm xui. Sarri cũng đồng thời cấm tất cả các trợ lý của mình mặc đồ đen trong ngày trận đấu diễn ra.

Cách đây khoảng 5 năm, khi được hỏi về khẩu phần dinh dưỡng cho các cầu thủ, Sarri hồn nhiên trả lời thế này: “Nếu chúng tôi tình cờ ăn hamburger trước trận, và đội của tôi thắng 3-0, các cầu thủ sẽ tự biết họ phải ăn món gì trước trận tiếp theo. Dĩ nhiên, hamburger”.

Không giống Sarri, Unai Emery muốn thế giới nghĩ rằng ông tin vào khoa học, chuyên môn chứ không phải may mắn. Cũng chính vì vậy sự mê tín của Emery được thể hiện khá kín đáo, nhưng cũng không kém phần “lợi hại” so với Sarri.

Unai Emery mê tín từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

Vị HLV người Tây Ban Nha này từng bị tờ Marca “bóc mẽ” về chuyện cố tình may một tấm vải đỏ vào phần tay áo để lấy may. Sau khi Marca đăng thông tin này, Emery dẹp ngay chiếc áo vest có vải đỏ, nhưng thông tin nội bộ hé lộ, thay vì may lộ ra ngoài, Emery đã may tấm vải may mắn đó vào trong.

Trang Sport.es quan sát và cho rằng Emery không bao giờ đi phía dưới một cái cầu thang bộ hay khi đi bộ trên vỉa hè, Emery thường chủ động né những nắp cống được đánh số chẵn. Không ai hiểu điềm xấu sau những thứ kỳ lạ này.

Ở Arsenal, Emery cũng có một cậu học trò mê tín không kém: Hector Bellerin. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ hoảng hốt đứng ngồi không yên nếu gặp một chú mèo đen vào ngày thi đấu. Hôm đó, Bellerin chỉ ăn duy nhất một món ăn lấy may.

Hôm nay, 2 vị chiến lược gia có thói quen dựa vào những yếu tố dù phi chuyên môn, nhưng vô cùng thú vị này chạm trán. Nếu Sarri hoặc Emery chiến thắng trận derby London đầu tiên trong sự nghiệp, liệu họ sẽ tin vào năng lực hay may mắn đây?