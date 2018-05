Sát thủ John Wick hẹn gặp khán giả năm 2019

Qua đoạn video trên Twitter, ê-kíp bộ phim hành động "John Wick 3" muốn nhắc khán giả về cuộc gặp mặt sau đúng một năm nữa.

Mới đây, trang Twitter chính thức của bộ phim John Wick 3 đăng tải một đoạn video. Thông qua clip, nhà sản xuất muốn nhắc người hâm mộ ghi nhớ chỉ còn tròn một năm nữa sẽ tới ngày công chiếu phần mới 17/5/2019.

Hiện tại, phần 3 với tựa đề Parabellum đã khởi quay được hơn một tuần. Đoạn clip đen trắng từ từ hiện rõ hình ảnh John Wick đứng trong mưa với vệt máu trên áo.

Clip được chú thích với thông điệp: "BE SEEING YOU ... IN ONE YEAR" (Tạm dịch: "Tạm biệt. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một năm nữa").

Sự nghiệp của tài tử Keanu Reeves thăng hoa trở lại sau một quãng thời gian suy thoái nhờ John Wick (2014). Bộ phim hành động - võ thuật được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, đạt doanh thu gần 90 triệu USD trên kinh phí sản xuất 30 triệu.

Phần hai với kinh phí 40 triệu USD đạt thành công rực rỡ hơn khi thu về 171,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, thậm chí được khen ngợi là còn xuất sắc hơn cả phần một.

Các cộng sự thân thiết của Reeves đều trở lại trong John Wick 3, từ đạo diễn Chad Stahelski, biên kịch Derek Kohlstad tới bạn diễn Ian McShane và Laurence Fishburne. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin, ê-kíp đang có ý định mời Halle Berry đảm nhận vị trí nữ chính.

Trong phần ba, John Wick phải cố gắng chạy thoát khỏi những kẻ muốn lấy mạng mình vì khoản tiền thưởng 14 triệu USD. Đây là hợp đồng được Hội Đồng Tối Cao đưa ra vì anh đã phạm luật giết người ngay trong lãnh địa của Continental Hotel.