Sau 4 năm, MU vẫn khao khát hình mẫu của Evra

Kể từ khi Patrice Evra nói lời chia tay với sân Old Trafford, dưới 3 triều đại huấn luyện viên, MU không tài nào có được lựa chọn ưng ý cho vị trí hậu vệ trái.

Hè 2014, huấn luyện viên Louis van Gaal thông báo đội bóng đạt được thỏa thuận bán Evra cho Juventus. Khi trang cá nhân MU đăng tải thông tin trên, “Hoa tulip” sắt nhận hàng loạt lời chỉ trích. Trong số đó, có dòng bình luận: “Van Gaal, ông là tội đồ, tại sao ông lại đẩy công thần của chúng tôi ra đi?”.

Evra ra đi, để lại khoảng trống lớn ở vị trí hậu vệ trái.

Không muốn là gánh nặng của MU

Trước khi rời Old Trafford, Evra gắn bó với sân Old Trafford 8 năm, là trụ cột quan trọng bậc nhất của MU ở giai đoạn 2006-2013. Hậu vệ người Pháp chuyển đến thi đấu cho Juventus, và MU chỉ nhận được gần 2 triệu bảng trong thương vụ này.

Cùng ở thời điểm đó, MU chiêu mộ thành công hậu vệ Luke Shaw với mức giá 35 triệu bảng. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của Shaw chính là yếu tố lớn nhất dẫn đến cuộc chia tay giữa Evra và MU. Dù vậy, đây mới là sự thật.

“Việc tôi muốn rời khỏi MU không hề liên quan đến HLV Van Gaal. Tôi ra đi khi cảm thấy không còn đủ khả năng để đóng góp và gia nhập Juventus là sự lựa chọn tốt. Tôi mong muốn chuyển đến Juventus vì đây là đội bóng giàu truyền thống, và tôi có cơ hội tái hợp với đồng đội cũ Carlos Tevez”, Evra giải thích.

Lỗ hổng lớn bên cánh trái

Luke Shaw không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Sir Alex nhiều lần tự hào nói rằng: “Evra là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong sự nghiệp huấn luyện viên của tôi. Ở cậu ấy hội tụ rất nhiều thứ, từ đẳng cấp, bền bỉ và nhiệt huyết mỗi khi ra sân”.

Evra là sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ trái trong 7 năm liền, và anh chơi trung bình hơn 30 trận mỗi mùa. Năm cuối tại Old Trafford (2014), Evra luống tuổi, suy giảm thể lực và để lộ ra nhiều lỗ hổng so với lúc còn ở đỉnh cao. Nhưng chí ít Evra vẫn ở đẳng cấp khác biệt so với những hậu bối của mình.

MU chi khoản tiền rất lớn cho hậu vệ Anh Shaw (35 triệu bảng). Sau đó, hậu vệ trái hay nhất World Cup 2014 là Marcos Rojo cập bến “Nhà hát của những giấc mơ". Trên lý thuyết, Van Gaal hoàn toàn yên tâm cho vị trí hậu vệ trái vì trong tay có hai sự lựa chọn chất lượng.

Dù vậy, phẩm chất của Shaw, Rojo khiến Van Gaal phải cân nhắc cho từng trận đấu, thay vì cách mà Sir Alex yên tâm giao phó hết trách nhiệm cho Evra. Shaw hỗ trợ tấn công tốt, nhưng phòng ngự khá lỏng lẻo. trong khi Rojo lại chuyên về phòng ngự hơn, hiếm khi dâng cao hỗ trợ tấn công.

Mùa giải 2014/15, Van Gaal phải luân phiên sử dụng Shaw (16 trận) và Rojo (22 trận) cho vị trí hậu vệ trái. Một vài trận đấu, Van Gaal còn phải tin dùng tài năng trẻ Tyler Blackett.

Hè 2015, Shaw dành phần lớn thời gian ở trung tâm Carrington để lao vào tập luyện. Anh chơi tuyệt hay ở quãng thời gian đầu của mùa giải 2015/16. Nhưng đúng thời điểm có phong độ tốt nhất, Shaw gặp chấn thương kinh hoàng và bỏ lỡ hết phần còn lại của mùa giải.

Vị trí hậu vệ trái của MU tiếp tục lộ ra vấn đề. Nhiều thời điểm trong mùa giải 2015/16, Van Gaal phải “cầu cứu” tài năng trẻ Cameron Borthwick-Jackson, và đôi lúc chấp vá tạm thời bằng Ashley Young. Van Gaal chia sẻ ngắn gọn về khó khăn này: “Giá như Shaw không chấn thương”.

Chờ Mourinho tái hiện chu kỳ 4 năm

Bất đắc dĩ, HLV Mourinho phải tin dùng một tiền vệ như Ashley Young.

Sau chấn thương nặng, Shaw đánh mất chính mình và không còn cơ hội ra sân dưới thời HLV Mourinho. Marcos Rojo thường xuyên chơi ở vị trí trung vệ. Trong khi Daley Blind và Darmian từ lâu bị “người đặc biệt” lãng quên trên băng ghế dự bị.

Mùa này, Sự lựa chọn số 1 của Mourinho cho vị trí hậu vệ trái lại là Ashley Young - sở trường là tiền vệ cánh. Không thể phủ nhận sau 37 trận ra sân trên mọi đấu trường, Young chơi ổn định. Trang Whoscored chấm cho anh 7,18 điểm, thành tích cao thứ 7 ở MU.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Young sẽ duy trì được phong độ này khi sắp sửa bước sang tuổi 33. Đích thân Mourinho từng chia sẻ ông chỉ coi Young là giải pháp ngắn hạn: “Mùa này, Young chơi tuyệt vời, và cậu ấy xứng đáng được tin tưởng. Tuy nhiên, tôi vẫn có kế hoạch chiêu mộ thêm hậu vệ cánh”.

Jose Mourinho hiện liệt kê ra hàng loạt cái tên tiềm năng cho vị trí hậu vệ trái. Trong số đó, Danny Rose là phương án ưu tiên hàng đầu. Nguồn tin từ ESPN cho hay MU còn muốn có chữ ký của Alex Sandro từ Juventus.

Khi huyền thoại Dennis Irwin chia tay sân Old Trafford, MU mất 4 năm để tìm ra người kế vị hoàn hảo như Evra. Liệu sau 4 năm kể từ ngày Evra rời đi, nhân tố mới sẽ xuất hiện?

Thống kê của Ashley Young ở mùa giải này.

Rạng sáng ngày 11/5 (giờ Việt Nam), Evra sẽ cùng đội bóng hiện tại là West Ham đối đầu MU. Đây là lần đầu tiên Evra có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ kể từ khi ra đi.

