Sau ‘Crazy Rich Asians’, liệu Hollywood cần Trung Quốc tới đâu?

Thành công phòng vé của bộ phim hài - lãng mạn mới đây do Jon M. Chu thực hiện cho thấy Hollywood vẫn có thể thu lãi lớn mà chẳng cần đến quốc gia tỷ dân.

Trailer bộ phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' "Crazy Rich Asians" được Jon M. Chu chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên, với trung tâm là những gia đình người gốc Hoa giàu có tới mức không tưởng.

Cuối tuần này, Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) chuẩn bị ăn mừng cột mốc doanh thu 200 triệu USD toàn cầu. Bộ phim dựa trên nguyên tác văn học cùng tên do đạo diễn Jon M. Chu thực hiện vẫn còn một số thị trường lớn chưa ra mắt như Mexico, Nhật Bản, Pháp, Argentina và Brazil.

Crazy Rich Asians gần như chắc chắn sẽ không có mặt tại Trung Quốc, dù đây là bộ phim lấy tâm điểm là người châu Á và gốc Á. Song, hãng Warner Bros. chẳng cần phải quá lo lắng khi họ trước đó chỉ phải bỏ ra 30 triệu USD để thực hiện bộ phim.

Liệu Crazy Rich Asians có thể ăn khách tại Trung Quốc?

Chắc chắn rằng Warner Bros. muốn đưa Crazy Rich Asians tới Trung Quốc để bộ phim càng có thể nâng cao thành tích vượt trội. Song, có nguồn tin cho biết tác phẩm đã không vượt qua cửa kiểm duyệt.

Một vài nguồn tin lại khẳng định rằng chuyện tác phẩm của Jon M. Chu không thể đường hoàng xuất hiện tại Trung Quốc chỉ đơn thuần do chính phủ nơi đây vẫn kiểm soát lượng phim Hollywood ở mức 35 tác phẩm mỗi năm đầy gắt gao.

Và các nhà phát hành sở tại buộc phải lựa chọn rất kỹ càng khi từ nay đến cuối năm còn rất nhiều bom tấn chưa ra rạp.

Crazy Rich Asians khó tìm đường ra rạp tại Trung Quốc. Nhưng phim thực tế cũng rất khó gây sốt ở quốc gia tỷ dân. Ảnh: Warner Bros.

Cho đến giờ, hai dự án lớn của Disney trong dịp cuối năm là The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc) cùng Mary Poppins Returns vẫn chưa chắc chắn sẽ ra rạp tại Trung Quốc, dù cả hai đều là những tác phẩm hướng tối đối tượng gia đình, với phần nội dung khó có yếu tố nhạy cảm.

Giả sử Crazy Rich Asians có thể ra rạp tại Trung Quốc, liệu phim có được khán giả nơi đây đón nhận? Chưa chắc điều đó đã xảy ra. Bộ phim gây bão tại Bắc Mỹ nhờ việc sử dụng dàn diễn viên toàn người gốc Á - điều hiếm thấy tại Hollywood. Nhưng đó là chuyện “như cơm bữa” tại Trung Quốc.

Một trong những chủ đề khiến khán giả Bắc Mỹ cảm thấy thích thú về Crazy Rich Asians là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Song, đó là dòng đề tài đã được không biết bao nhiêu phim truyền hình hoặc điện ảnh Hoa ngữ khai thác.

Đặt chân tới Trung Quốc, Crazy Rich Asians gần như sẽ đánh mất nét đặc biệt mà tác phẩm sở hữu. Và Warner Bros. có lẽ không cần phải cảm thấy quá tiếc nuối khi phim không thể vượt sang bên kia bờ Thái Bình Dương.

Hollywood - Trung Quốc: Ai sẽ cần ai?

Dẫu vì lý do gì mà Crazy Rich Asians không thể ra mắt khán giả Trung Quốc, bộ phim vẫn là cú hit lớn trong năm nay. Chỉ riêng tại Bắc Mỹ, phim đã thu tới 153 triệu USD , tức cao hơn kinh phí sản xuất khoảng gấp 5 lần.

Theo tạp chí Forbes, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đã bắt đầu gây ra ảnh hưởng tới Hollywood. Nhiều nhà đầu tư đến từ châu Á bắt đầu dè dặt hơn trong việc đầu tư cho các dự án phim của Mỹ. Và có người lo ngại rằng lượng phim Hollywood ra rạp tại Trung Quốc trong năm sau có thể sẽ sụt giảm.

Nhưng cứ cho rằng Trung Quốc siết chặt đầu vào đối với Hollywood, thì với Crazy Rich Asians, Hollywood đã chứng minh cho tất cả thấy rằng họ chưa chắc đã cần đến Trung Quốc mà vẫn có thể thu lãi lớn.

Một mình Trung Quốc không thể chắc chắn giúp các phim "bom xịt" tại Bắc Mỹ trở nên thành công. Ảnh: Universal.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, khán giả từng chứng kiến nhiều dự án dạng bom tấn gây thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ, để rồi được Trung Quốc “giải cứu”.

Song, những trường hợp của Terminator: Genisys (2015), The Great Wall (2016), The Mummy (2017), Pacific Rim: Uprising (2018) hay mới đây là Skyscraper (2018) tuy thu trên dưới 100 triệu USD tại Trung Quốc, nhưng thành tích tổng trên toàn cầu vẫn bị coi là thất bại.

Cũng có những trường hợp ngoại lệ khi một mình Trung Quốc vực dậy cả một dự án như Warcraft (2016) hay xXx: The Return of Xander Cage (2017). Hoặc mới đây tác phẩm hợp tác Mỹ - Trung mang tên The Meg của Jason Statham thì thắng lớn ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương.

Nhưng có một thực tế rằng các phim đã ăn khách ở Bắc Mỹ thường vẫn sẽ ăn khách ở Trung Quốc, như những trường hợp của Zootopia (2016), Captain America: Civil War (2016), Coco (2017), Ready Player One (2018) hay Mission: Impossible - Fallout (2018).

Ngoại lệ có thể là Star Wars, nhưng đó là thương hiệu chẳng cần đến quốc gia tỷ dân mà vẫn có thể đạt doanh thu lên hàng tỷ USD.

Trung Quốc cũng có thể tạo hit mà chẳng cần thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Outnow.

Tất cả cho thấy Trung Quốc là một thị trường khổng lồ, nhưng đó chưa bao giờ là chiếc phao cứu sinh chắc chắn hiệu quả cho những dự án Hollywood có số tiền đầu tư lớn mà thất bại trong việc thu hút khán giả quê nhà. Điều đó chỉ đúng với các bộ phim có kinh phí đầu tư nhỏ hơn, dạng như London Has Fallen (2016).

Cũng cần phải nhớ rằng tại Trung Quốc, nhà sản xuất Hollywood chỉ được hưởng 25% tiền vé bán ra theo luật. Còn điện ảnh Trung Quốc đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ hoàn toàn có thể tạo “hit” mà chẳng cần đến Bắc Mỹ hay bất cứ thị trường nào khác như với Mỹ nhân ngư (2016), Chiến lang 2 (2017) và Dying to Survive (2018).

Khi các bộ phim Trung Quốc liên tục phá vỡ kỷ lục phòng vé quê nhà, còn Hollywood cho ra đời những tác phẩm ăn khách kiểu Crazy Rich Asians, sự lệ thuộc giữa hai bên chắc chắn sẽ giảm đi ít nhiều.