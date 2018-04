Sau cú shock DJ Avicii qua đời, 'Wake Me Up' tăng 22 triệu lượt nghe

“Wake Me Up” cùng nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi Avicii được người hâm mộ nghe đi nghe lại như tưởng nhớ sự ra đi của DJ người Thụy Điển.

Wake Me Up - Avicii Chỉ sau một đêm, "Wake Me Up" đã tăng 22 triệu lượt xem trên youtube, đưa MV cán mốc hơn 1,5 tỉ lượt view.

Ngày 20/4, DJ Avicii qua đời ở tuổi 28, nguyên nhân chưa được công bố. Sự ra đi của anh đã để lại mất mát to lớn cho làng EDM nói riêng, người yêu nhạc trên toàn thế giới nói chung.

Để tưởng nhớ DJ người Thụy Điển, người hâm mộ nghe lại các sáng tác của Avicii, giúp những giai điệu bất hủ gắn liền với tên anh vượt lên top đầu tại các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới.

Wake Me Up là bản hit đầu tiên nằm trong album đầu tiên mang tên True, đưa Avicii trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn đến âm nhạc thế giới. Mới đây, sau một ngày thông tin về sự ra đi của Avicii, MV Wake Me Up tăng thêm 22 triệu lượt xem trên youtube, cán mốc hơn 1,5 tỉ view. Ngoài ra, ca khúc này cũng vươn lên vị trí thứ 2 tại BXH Itunes toàn cầu trong 24 giờ qua.

Wake Me Up được giới thiệu đầu tiên trên sân khấu Liên hoan Âm nhạc ở Miami, là bài hát pha trộn các yếu tố của nhạc EDM, soul và country. Nội dung MV xoay quanh cuộc sống tại một vùng quê tẻ nhạt của 2 nhân vậy. Bị trói buộc trong những suy nghĩ lỗi thời, cả hai quyết định đi tìm con đường tự do. Ca khúc này đạt vị trí số một ở nhiều nước châu Âu và được Variance Magazine bình chọn là “ca khúc mùa hè” của năm 2013.

Nối tiếp thành công của, Avicii cho ra đời phiên bản acoustic của Wake Me Up và nhận được rất nhiều lượt nghe từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi Avicii cũng vươn lên những vị trí hàng đầu tại bảng xếp hạng Itunes toàn cầu. Hey Brother và Levels lần lượt xếp ở vị trí thứ 2, 3.

Chỉ sau một đêm, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của Avicii đã vươn lên những vị trí top đầu tại bảng xếp hạng Itunes.

TMZ đưa tin mới đây anh trai David Bergling của Avicii đã tới Muscat, Oman, nơi DJ xấu số được tìm thấy qua đời, để tìm hiểu chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của DJ 28 tuổi. Theo tiết lộ, David đã ở một khách sạn cao cấp chỉ cách 15 phút lái xe đến nơi tìm thấy xác Avicii.

Trước khi xảy ra vụ việc, Avicii vẫn tươi cười chụp ảnh cùng mọi người tại một khu nghỉ mát gần đó. Trong các bức ảnh được chia sẻ, Avicii nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí chủ động khoác tay người hâm mộ.