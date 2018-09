Sau Facebook và Google, đến lượt Amazon bị EU sờ gáy

Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.