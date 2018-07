Sau Hà Giang, một loạt tỉnh bị nghi vấn có điểm thi cao bất thường

Sau gian lận ở Hà Giang, nhiều địa phương khác bị nghi vấn có điểm thi cao bất thường. Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Hậu Giang đều được cho là có những vấn đề về điểm thi.

Hơn một tuần sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia lấy điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2018, điểm thi bất thường ở hàng loạt tỉnh đã được mổ xẻ, phân tích. Con số vẫn chưa dừng lại ở Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bạc Liêu, Hậu Giang, mà tiếp tục lan sang Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum...

Sơn La, Hòa Bình: Nhiều cái nhất

Theo thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, tỉnh miền núi Sơn La có điểm trung bình các môn là 4,21 - thấp nhất cả nước. Thí sinh của cụm thi này đạt điểm trung bình thấp nhất nước ở 3/9 môn thi: Toán, Địa lý và Giáo dục Công dân.

Tuy vậy, thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi năm nay lại đến từ Sơn La, với tổng điểm 6 môn đạt 54,35 (Toán 9,6; Ngữ văn 9; Lịch sử 10; Địa lý 8,25; Giáo dục công dân 7,5; Tiếng Anh 10; Khoa học xã hội 8,58). Cụm thi này đồng thời đóng góp 3 em trong top 50 thí sinh có điểm thi cao nhất nước.

Còn ở Hòa Bình, số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Trong khi với đề thi Toán năm 2017 được đánh giá dễ hơn rất nhiều so với năm nay, cả tỉnh chỉ có 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước.

Nếu xét điểm thi theo khối, Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang (điểm trước khi rà soát) chiếm ⅓ số thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên ở các khối thi chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01). Tức là, trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67 em; Sơn La 26; Hòa Bình 22 em.

Đặc biệt, ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) - đây cũng là một trong những tổ hợp xét tuyển vào trường công an - cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, riêng Sơn La có 6, chiếm hơn một nửa, còn Hòa Bình có 2 thí sinh. Trong đó, có thí sinh ở Sơn La chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Sử, với điểm số lần lượt 9,6; 8; 9,5 (27,1 điểm).

Sáng 20/7, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình - cho biết sở đã làm đúng quy trình các khâu của kỳ thi THPT quốc gia, không có sự can thiệp về điểm số. Nếu Bộ GD&ĐT thấy cần thiết, sở này sẵn sàng mời bộ về rà soát bài thi.

Lạng Sơn: 35 công an nghĩa vụ cùng được điểm cao

Điểm thi của tỉnh miền núi phía Bắc nữa là Lạng Sơn cũng nằm trong diện nghi vấn khi 35 thí sinh công an nghĩa vụ thi cùng một điểm trường ở thành phố có điểm tổ hợp C03 cao bất thường. Đề thi Lịch sử và Ngữ văn được đánh giá khó, điểm thi của phần lớn thí sinh thấp, nhưng tổng điểm của các thí sinh này đều khá cao.

Người thấp nhất được 21,35 điểm, cao nhất 25,15 điểm. Nếu cộng cả 2,75 điểm ưu tiên, 35 người đều được 24,1-27,9 điểm.

Năm 2017, các trường công an lấy điểm trúng tuyển tổ hợp C03 phía Bắc dành cho nam là 25-26 điểm. Năm nay, điểm trúng tuyển vào các trường công an được dự báo giảm hơn năm ngoái, tùy từng tổ hợp, do đề thi khó và chỉ tiêu giảm.

Rời khỏi trụ sở Sở GD&ĐT Lạng Sơn lúc 1h20 ngày 20/7, sau hơn 15 tiếng làm việc, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đang rà soát, chưa có kết luận về điểm thi. Sáng nay, tổ công tác tiếp tục làm việc.

Trong khi đó, trao đổi với Zing.vn, ông Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) xác nhận 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị, họ không phải con em quan chức, và đến từ nhiều tỉnh, xuất thân từ gia đình bình thường.

Bạc Liêu: Điểm trung bình cao hơn Hà Nội, TP.HCM

Không chỉ các tỉnh miền núi phía Bắc, dư luận cũng hoài nghi về điểm thi THPT quốc gia của Bạc Liêu. Dù không có số lượng điểm giỏi đột biến như Hà Giang, điểm khá của Bạc Liêu lại rất nhiều. Điểm trung bình của 5.370 thí sinh tỉnh này là 5,310, xếp thứ 7 toàn quốc, trên cả TP.HCM (thứ 9 với 5,25 điểm), Hà Nội (xếp thứ 24 với mức điểm 5,03).

Trong 9 môn thi, Bạc Liêu có 5 môn đứng trong top 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất. Cụ thể, môn Lịch sử đứng thứ nhất, Ngữ văn đứng thứ 5, Địa lý thứ 6, Sinh học thứ 3, Giáo dục công dân thứ 7.

Trước nghi vấn này, chiều 19/7, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, đã yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo cụ thể về kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Hậu Giang: Điểm thi Ngữ văn trên 8 vượt trội

Là môn tự luận duy nhất trong 9 môn thi tốt nghiệp, đáp án và hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT khá mở nên có thể dẫn đến tình trạng tính điểm khác nhau ở các hội đồng. Chênh lệch giữa điểm thi trung bình chung cả nước và một số địa phương tương đối lớn.

Cả nước có 4,33% số bài thi môn Ngữ văn đạt 8 điểm trở lên. Tỷ lệ này ở Hà Nội là 4,78%, trong khi ở Hậu Giang, Cao Bằng hay Bắc Kạn đều đạt trên 10%.

Ở Hậu Giang, số bài thi môn Ngữ văn trên 8 điểm là hơn 1.000, bằng 1/3 số bài của Hà Nội, trong khi tổng số thí sinh dự thi của cụm thi này bằng 1/12 số thí sinh của cụm thi thủ đô.

