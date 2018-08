‘Sau thành tích tại U23 châu Á, Olympic VN chịu áp lực lớn ở ASIAD’

Ông Trần Đức Phấn

Đội tuyển bóng đá nam Olympic tham dự ASIAD với vai trò hoàn toàn khác so với đầu năm tại Thường Châu, Trung Quốc. Lực lượng Oympic Việt Nam lần này tham dự là U23+3, nên có nhiều quốc gia mạnh tham dự World Cup, trình độ chuyên môn cao. Vậy nên chúng tôi chỉ đặt chỉ tiêu cho đội Olympic là đạt được thành tích tốt nhất, không đặt ra mục tiêu cụ thể gì vì có thể sẽ đánh giá không sát. Bóng đá Việt Nam so với châu lục còn nhiều hạn chế so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn QuốcTrung Đông. Không thể nói là chúng ta vào đến chung kết vòng chung kết U23 châu Á là tại ASIAD sẽ phải vào bán kết hoặc hơn. Trong bóng đá không có logic, chỉ nên đặt mục tiêu để đội thi đấu tốt nhất. Còn với bóng đá nữ, trình độ của chúng ta so với châu lục còn thua kém nhiều nên chỉ giành mục tiêu là thi đấu qua vòng bảng, vào vòng trong đến đâu hay đến đó. Có thể nói, đặt mục tiêu cho bóng đá là rất khó, không nên dựa vào thành tích đã có.