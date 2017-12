Sau thất bại của 'Justice League', năm 2018 hãng Warners Bros. có gì?

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (16/11): Từ thành công phòng vé của Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), nhà văn J.K. Rowling và hãng Warner Bros. quyết định mở rộng loạt phim ngoại truyện của Harry Potter lên làm 5 tập. Phần hai - The Crimes of Grindelwald - tập trung vào nhân vật phù thủy hắc ám Grindelwald do Johnny Depp thể hiện. Khán giả cũng sẽ được biết thêm về quá khứ của thầy Dumbledore (Jude Law) lúc còn trẻ, và mối quan hệ phức tạp giữa ông và Grindelwald qua tập phim.