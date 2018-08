Sau 'The Meg', 9 phim kém tiếng nuôi hy vọng trở thành cú nổ phòng vé

The Nun (6/9): Đây là phần ngoại truyện của loạt phim đình đám The Conjuring nằm trong vũ trụ kinh dị của James Wan. Tác phẩm lấy bối cảnh một tu viện thuộc Romania năm 1952, trước những sự kiện diễn ra trong The Conjuring và Annabelle. The Nun tập trung vào nhân vật ác ma Valak cùng câu chuyện tìm về quá khứ tạo nên nguồn cơn của ác quỷ này. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Corin Hardy, 43 tuổi - người từng gây tiếng vang với tác phẩm kinh dị The Hallow (2015). Trong vai trò nhà sản xuất, James Wan tự tin cho biết anh đã có ý tưởng dành cho The Nun 2 nếu như tác phẩm sắp tới thành công.