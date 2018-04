Sau vụ mặc bikini đón U23 VN, Lại Thanh Hương thành 'Quý cô hoàn hảo'

Người mẫu Lại Thanh Hương chiến thắng trong chương trình Quý cô hoàn hảo sau màn đối đáp trực tiếp với ban giám khảo.

Thừa nhận mê trai đẹp, Lại Thanh Hương trở thành 'Quý cô hoàn hảo' Lại Thanh Hương thừa nhận mê trai đẹp trên sóng truyền hình. Cô không đồng ý làm vợ chàng trai kém sắc và trở thành người chiến thắng trong chương trình Quý cô hoàn hảo.

Trong chương trình Quý cô hoàn hảo phát sóng tối 12/4, khán giả và giám khảo bất ngờ trước sự xuất hiện của người mẫu Lại Thanh Hương. Tham gia chương trình, Lại Thanh Hương cho biết cô muốn xoá bỏ những định kiến người khác áp đặt về cô.

Trong phần giới thiệu, Lại Thanh Hương khẳng định mình là "quý cô hoàn hảo" vì có khả năng truyền cảm hứng qua nghề DJ và người mẫu của mình. Trong màn giao lưu với MC, Hoàng Rapper nhắc lại vụ lùm xùm Lại Thanh Hương và một số người mẫu mặc bikini trên chuyến bay đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước.

Phản ứng lại, Lại Thanh Hương cho biết cô đang cố gắng cải thiện hình ảnh và không hề xấu như những gì người khác nói về mình.

Ở vòng thi đầu tiên, Lại Thanh Hương quyết định loại chàng trai tính toán chi li, đòi chia đôi tiền bạc trong mọi cuộc hẹn hò cũng như khi đã về sống chung.

Người mẫu thừa nhận mình "mê trai đẹp" và trong số 3 chàng trai thì người cô loại không có nhan sắc bằng các anh chàng còn lại. Chưa bằng lòng với câu trả lời của Lại Thanh Hương, chàng trai tiếp tục đòi hỏi lý do. Cô tiếp tục đưa ra 2 lý do là do anh lùn hơn cô và quá tính toán trong việc chi tiêu tiền bạc.

Trịnh Tú Trung nhận xét: "Màn thể hiện của em làm anh suy nghĩ khác, em là một người vui tính. Chúc mừng em vì đã thay đổi suy nghĩ của anh về em. Nhiều người cũng sẽ thay đổi cách nhìn về em sau khi xem được em trong chương trình này".

Đến vòng thử thách đời thường, đứng trước tình huống chứng kiến cô gái bị bạn trai bỏ rơi trong lúc mang thai, Lại Thanh Hương nói: "Đâu nhất thiết em phải cưới người đàn ông phụ em làm chồng? Có nhiều trường hợp gần ngày đám cưới còn bỏ nhau mà?".

Sau khi nghe câu chuyện cô gái trẻ đòi phá thai, Lại Thanh Hương tỏ thái độ khó chịu: "Nếu nghe ai có con chị rất hạnh phúc bởi chị là người khó có con".

Màn ứng xử được ban giám khảo khen ngợi và đưa Lại Thanh Hương tiến thẳng vào vòng chất vấn trực tiếp cùng ban giám khảo để trở thành Quý cô hoàn hảo.

Ở vòng thi cuối cùng, Lại Thanh Hương tiếp tục gây ấn tượng với màn đối đáp đanh thép. Khi MC Mạnh Cường ra vế đầu tiên: "Người phụ nữ thành công khi họ xây dựng cho mình một bức tường vững chắc...".

Lại Thanh Hương tự tin đáp trả: "...bằng chính những viên đá hay những tảng bê tông mà cuộc đời ném vào họ".

Câu trả lời nhận được sự đồng tình của ban giám khảo và MC chương trình. Cuối cùng, cô đánh bật Hạ Trang và trở thành Quý cô hoàn hảo tuần này, ra về với phần thưởng trị giá 135 triệu đồng.