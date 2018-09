Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc cấm show nước ngoài lên giờ vàng?

Ra dự thảo cấm chương trình nước ngoài lên giờ vàng, Trung Quốc được cho là tiếp tục chiến dịch "dọn dẹp" ngành truyền hình và điện ảnh, trong đó có vụ điều tra Phạm Băng Băng.

Theo Hollywood Reporter, dự thảo được đưa ra hôm 22/9 này cũng hạn chế sự tham gia của các nhân sự từ Hollywood vào ngành công nghiệp truyền hình khổng lồ của Trung Quốc. Sau khi tham vấn cộng đồng, dự thảo có thể trở thành luật vào ngày 20/10.

Theo dự thảo, trong thời gian đầu, Trung Quốc sẽ dần loại bỏ những chương trình nước ngoài khỏi giờ vàng, đồng thời giới hạn những nội dung được truyền tải qua các nền tảng video của nước này.

Giải thích cho dự thảo này, các nhà quản lý cho biết là để "bảo vệ sự ổn định xã hội". Đây là quy định cứng rắn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua để giới hạn nội dung từ nước ngoài. Dưới ảnh hưởng của quy định này, những nội dung nước ngoài sẽ chỉ còn chiếm 30% thời lượng phát sóng trên cả những nội dung streaming lẫn truyền hình.

Cấm truyền hình nước ngoài lên giờ vàng hay điều tra trốn thuế đối với Phạm Băng Băng được cho là nằm trong một chiến dịch "dọn dẹp". Ảnh: Sina.

Không những vậy, điều này còn ảnh hưởng đến các nhân sự nước ngoài đang làm việc trong ngành truyền hình Trung Quốc. Đó là những biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và các vai trò khác, hiện chiếm một phần 5 trong tổng số nhân sự của một phim truyền hình Trung Quốc.

Dự thảo này được cho là một phần của những hoạt động nhằm "dọn dẹp" ngành truyền hình và điện ảnh Trung Quốc gần đây. Trước đó, là việc can thiệp vào thu nhập của các ngôi sao (có những từ ngữ mạnh nhắm vào giới diễn viên hạng A như "tôn thờ tiền bạc"), can thiệp vào ngành công nghiệp game hàng trăm tỷ USD, can thiệp vào nền tảng vé xem phim và điều tra trốn thuế đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Những sự việc gây xôn xao dư luận thời gian qua.