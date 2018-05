Scarlett Johansson: Từ biểu tượng sex đến đả nữ tỷ USD của Marvel

Gần 10 năm gắn bó với vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Scarlett Johansson từ một "biểu tượng sex" trong những thước phim tình cảm nghệ thuật trở thành đả nữ đắt giá nhất thế giới.

Gần 10 năm gắn bó với vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Scarlett Johansson từ một "biểu tượng sex" trong những thước phim tình cảm nghệ thuật trở thành đả nữ đắt giá nhất thế giới.

Tờ Vanity Fair từng tôn vinh vẻ đẹp của Scarlett Johansson bằng cụm từ “cơn sốt Scartlett”. Dù là 15 năm trước hay 15 năm sau, cô đào với vẻ đẹp đậm chất Mỹ này vẫn chưa bao giờ ngừng khiến khán giả xuýt xoa.

Dù là năm 18 tuổi với nét trong trẻo ẩn chứa sự lãng đãng của một người phụ nữ hay khi đã thật sự trở nên chín mùi trong nét đẹp từng trải, Johansson vẫn là một biểu tượng quyến rũ khó lòng thay thế trên màn ảnh rộng hơn một thập niên qua.

Và dù khoác trên mình lớp áo ngực mỏng tang hay bộ đồ bó sát của một đả nữ, Johansson vẫn được cả Hollywood tôn vinh không chỉ qua nhan sắc mà còn là thực tài diễn xuất.

Thế nhưng sau bao nhiêu năm gắn bó với dòng phim siêu anh hùng, đã đến lúc khán giả chợt thấy nhớ một Johansson xinh đẹp và đầy cuốn hút trong những vai diễn tâm lý đặc sắc.

Họ đặt ra câu hỏi liệu danh xưng “đả nữ” có nên là con đường duy nhất cho cô đào 33 tuổi này dù có thể vai diễn Black Widow trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đem lại cho cô rất nhiều tiền, đưa cô trở thành một trong những mỹ nhân đắt giá nhất Hollywood.

Scarlett Johansson sinh năm 1984 tại New York, Mỹ trong một gia đình đông anh chị em, có bố là người Đan Mạch và mẹ là người Do Thái. Trong gia đình chỉ có duy nhất cô chọn theo nghiệp diễn viên. Đây là ước mơ từ thuở ấu thơ của cô và đã được nuôi dưỡng từ khi chưa biết diễn xuất là gì.

“Từ khi còn là cô bé gái mê mút ngón tay, tôi đã biết mình muốn trở thành diễn viên. Không có dự án phim nào cần diễn viên nhí mà không có thư xin đóng thử của tôi gửi đến”, Johansson từng kể.

Scarlett Johansson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu Broadway năm 8 tuổi. Năm 14 tuổi, cả thế giới biết đến tài năng của cô qua vai diễn trong bộ phim The Horse Whisperer.

Cô vươn lên trở thành ngôi sao sáng trong bộ phim Ghost World (2001) của đạo diễn Terry Zwigoff khi vừa bước sang tuổi 15. Xem một cô nàng tuổi teen diễn xuất, khán giả tưởng mình đang thưởng thức tài hoa của một nữ minh tinh kỳ cựu nào nào đó. “Nhắm mắt, lắng nghe Scarlett, bạn có cảm tưởng đang nghe một phụ nữ 40 tuổi nói chuyện đời”, đạo diễn Zwigoff nhận xét.

Đến Lost In Translation (2003), sắc đẹp của Johansson thật sự khiến người xem sững sờ. Một cô gái 18 trong trẻo, không chỉ mang vẻ đẹp trẻ trung, năng động mà ẩn sau đó còn là nét quyến rũ rất riêng, rất “đàn bà” trong cô.

Ở tuổi 18 và diễn cạnh tên tuổi lão làng Bill Murray, song Johansson vẫn thể hiện hoàn hảo vai Charlotte. Ánh mắt buồn, giọng nói khàn khàn vang lên như thì thầm của cô như được sinh ra để lột tả sự cô đơn của Charlotte.

Sau đó, từ hình ảnh nổi tiếng với đôi hoa tai ngọc trai cổ điển và đầy cuốn hút trong phim Girl with a Pearl Earring, cô đào xinh đẹp 18 tuổi được xếp vào hàng mỹ nhân nổi bật ở Hollywood.

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Scarlett Johansson là lần hợp tác cùng đạo diễn Woody Allen trong bộ phim Match Point (2005). Vai diễn của cô mang vẻ yếu đuối, mỏng manh và đầy tinh tế. Ánh mắt sắc sảo, điệu cười nhếch mép nửa thơ ngây nửa ranh ma đã làm nên thương hiệu cho một Scarlett Johansson đầy lôi cuốn sau này.

Và cứ thế, cái vẻ quyến rũ còn mơn mởn đó được Woody Allen khai thác triệt để qua hai bộ phim tiếp theo là Scoop (2006) và Vicky Cristina Barcelona (2008) - câu chuyện tình tay tư hoang dại, nóng bỏng dưới ánh nắng hè châu Âu rực rỡ.

Ở tuổi 24, Scarlet Johansson phô bày trọn vẹn vẻ hấp dẫn của một người phụ nữ trẻ khao khát đắm chìm vào những cuộc phiêu lưu tình ái trên màn ảnh. Cô quyến rũ đến mức đạo diễn Woody Allen cũng phải thừa nhận ông rất khó tập trung khi chỉ đạo cô trên phim trường.

“Scarlett nóng bỏng, sắc sảo và quá đỗi gợi cảm. Có cô diễn trong phim của tôi, tôi thấy mình vui như đã trúng số độc đắc vậy”, đạo diễn Woody Allen nhận xét.

Để nói về sức quyến rũ của Scarlett Johansson, người ta thường nói đến một vẻ đẹp căng đầy thường thấy ở những quý cô châu Âu cổ xưa. Đó là một gương mặt thanh tú, cổ điển, bờ môi căng mọng, mái tóc vàng óng ả, ánh mắt trong trẻo đầy khiêu khích cùng đôi gò bồng đào quyến rũ.

Cho rằng mình có vóc dáng thấp và tròn trịa, Johansson từng nghĩ rằng mình nằm ngoài khuôn vàng thước ngọc của Hollywood. Thế nhưng, cô lại không ngờ rằng vẻ đẹp của mình đến một ngày lại trở thành “biểu tượng tính dục” của Hollywood.

Có lẽ phải từ thời của Marilyn Monroe, Hollywood mới lại sở hữu một cô đào có sức quyến rũ và ảnh hưởng lớn như Johansson. Cô luôn có mặt trong mọi cuộc bầu chọn “Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh” trong hơn một thập niên trở lại đây.

Những danh xưng “Người đẹp gợi tình nhất thế giới”, “Mỹ nhân có đôi môi đẹp, có vòng một bốc lửa nhất thế giới”, chưa có cái nào không gọi tên Scarlett Johansson.

Nhiều năm sau, nét đẹp của cô không những không phai mờ theo tháng năm mà ngược lại còn có phần lộng lẫy, quyến rũ hơn. Có lẽ khi đã trải qua không biết bao thăng trầm đến và đi trong cuộc sống và dư vị ngọt ngào từ việc làm mẹ, người đẹp tóc vàng thậm chí còn hấp dẫn, cuốn hút hơn.

Với không biết bao nhiêu lần được tôn vinh về nhan sắc nhưng với cô đào gợi cảm này thì đẹp không phải là tất cả những gì cô có. Dẫu sở hữu sắc đẹp rực rỡ, Scarlett Johansson hoàn toàn không phải một “bình hoa di động” trên màn ảnh.

Khi mới chỉ 21 tuổi, Scarlett Johansson đã góp mặt trong 22 phim, với giải thưởng Tony Award, BAFTA Award cùng ba lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Năm 2012, cô nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng nhờ những đóng góp trong sự nghiệp điện ảnh.

Nhìn Scarlett Johansson biến hóa trong từng vai diễn, lúc thì ngọt ngào, trong sáng khi thì lạnh lùng, bí ẩn, quyến rũ, công chúng biết được rằng nhan sắc chỉ là thứ yếu khi nhắc về cô đào nóng bỏng này.

“Tôi không tự nhận mình là một diễn viên giỏi nhưng tôi nghĩ để diễn tốt bạn phải rất can đảm bởi mỗi vai diễn đều đòi hỏi bạn phải làm những điều phi thường. Đó có thể là khi treo lơ lửng trên tòa nhà cao chọc trời, bò lê xuyên qua cánh rừng, lúc lại phải làm ngược lại mọi cảm xúc cá nhân để bước vào thế giới tâm lý phức tạp của nhân vật”.

Dù gắn liền với danh hiệu “biểu tượng sex” nhưng chẳng bao giờ người ta thấy Scarlett Johansson đi quá đà dù là trong các tác phẩm nghệ thuật hay ngoài đời. Với bộ phim kén khán giả Under the Skin, đây là tác phẩm đầu tiên mà Johansson khỏa thân trọn vẹn.

Nhưng khán giả bị thu hút không chỉ bởi sự phô bày xác thịt mà còn bởi vẻ ma mị, lạnh lùng của minh tinh. Trong Her, dù không phải lên hình, chỉ bằng giọng nói khàn khàn ma mị, cô đã được đánh giá ngang với nam chính Joaquin Phoenix về năng lực diễn xuất.

Trong Don Jon, cô và đàn chị Julianne Moore cùng chia sẻ những lời ca ngợi về năng lực diễn xuất. Trong Sing, cô hát như một nữ rocker chính hiệu. Có thể nói ở Scarlett Johansson, khán giả không chỉ tìm thấy hình ảnh một người đẹp tóc vàng bốc lửa có sức quyến rũ chết người mà còn thấy ở đó một tài năng thực thụ, một “minh tinh màn bạc” đầy xứng đáng.

Sau quãng đường thăng hoa cùng những vai diễn tâm lý được đánh giá cao thì là khoảng thời gian dài Scarlett Johansson gắn liền với hình ảnh đả nữ. Cô đã nhập vai Black Widow (Góa phụ đen) hoàn hảo trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel, trở thành dị nhân với sức mạnh siêu nhiên đầy thuyết phục trong Lucy (2014) hay hóa thân thành nữ robot sở hữu trí tuệ con người Mira Killian trong Ghost In The Shell (2017).

Gia nhập đế chế tỷ USD Marvel với vai diễn Góa phụ đen, cô thu hút người hâm mộ khi diện bộ đồ đen bó sát khoe đường cong hoàn hảo cùng diễn xuất lạnh lùng. Từ khi tham gia vào vũ trụ điện ảnh của Marvel, Scralett Johansson cũng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.

Nhân vật Black Widow của Scarlett Johansson bắt đầu xuất hiện từ Iron Man 2 (2010) và sau đó liên tục góp mặt trong những bộ phim như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) và mới nhất là Avengers: Infinity War (2018).

Tuy nhiên, dù thành công ở Hollywood đến mấy thì Johansson cũng không phải là người được lòng hầu hết công chúng, đặc biệt là lớp khán giả trẻ. Nhiều người biết đến nữ diễn viên sinh năm 1984 trong khoảng 5 năm trở lại đây có thể cho rằng, cơ thể cô quá đỗi phồn thực không phù hợp với dòng phim hiện đại.

Cô chỉ biết đánh đấm trong các phim hành động mà đóng cảnh tình cảm thì dở tệ. Nhưng họ đâu biết rằng, đã từng có một Johansson hớp hồn người xem trong rất nhiều tác phẩm tình cảm, nghệ thuật kinh điển.

Có lẽ, danh xưng “đả nữ” đã ăn sâu vào sự nghiệp của cô đào tóc vàng này khiến con đường quay lại với dòng phim tâm lý nghệ thuật, nơi bắt đầu cho sự nghiệp diễn xuất của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bản thân Scarlett Johansson cũng thừa nhận sau khi tham gia loạt phim hành động, cô hầu như rất khó để quay lại với thể loại phim tình cảm hay các tác phẩm độc lập khác. Bởi một khi đã đặt bút ký hợp đồng phim siêu anh hùng kéo dài gần 10 năm với 7 bộ phim thì nó cũng đã vô tình chiếm hết khoảng thời gian mấy năm qua của cô.

Mới đây, chủ tịch Marvel Studios Kelvin Feige khẳng định đang trong quá trình sản xuất phim riêng về nhân vật Black Widow. Điều này đồng nghĩa với sự gắn kết của Scarlett Johansson với vũ trụ siêu anh hùng của Marvel càng trở nên khăng khít hơn.

Cô sẽ trở thành tâm điểm trong những bom tấn trị giá trăm triệu USD. Đó cũng có nghĩa cô phải dành nhiều thời gian hơn để tập luyện, đóng phim, quảng bá phim.

Người hâm mộ cảm thấy vui mừng cho Johansson vì sau ngần ấy năm, cũng đã đến lúc cô được tỏa sáng thật sự. Nhưng cũng không ít người lo lắng bởi cô đang đi vào con đường mà những người bạn như Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth sắp sửa bước ra.

Chưa biết hành trình sắp tới của Black Widow và mỹ nhân Scarlett Johansson như thế nào nhưng với công chúng, những người từng trót say đắm vẻ đẹp một thời của cô sẽ không khỏi tiếc nuối.

Đó là một Charlotte với đôi mắt trong trẻo trong Lost In Translation, một Laura gợi tình trong Under The Skin hay một Nola Rice ngọt ngào nhưng đầy ma mị trong Match Point.

Bởi có lẽ trong tương lai, họ sẽ khó được nhìn thấy một “biểu tượng sex” đặc biệt như Scarlett Johansson quay trở lại màn ảnh rộng trong những vai diễn như thế một lần nữa.