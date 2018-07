Sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống Con Cưng trên cả nước

Cơ quan quản lý thị trường thông tin sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc. Phía doanh nghiệp khẳng định mình có đầy đủ chứng cứ xuất xứ sản phẩm.

Ngày 22/7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM phối hợp cùng Cục QLTT kiểm tra hàng hóa, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm tại 3 cửa hàng Con Cưng của Công ty CP Con Cưng tại TP.HCM.

TP.HCM có kế hoạch kiểm tra 100 cửa hàng Con Cưng

Thông tin trên Người Lao Động cho biết ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) tham gia đoàn kiểm tra. Ông Hùng lưu ý các cán bộ QLTT một số nghi vấn về tem nhãn, xuất xứ… Chẳng hạn, sản phẩm kem massage bụng, thấy bao bì in "Sản xuất bởi Công ty TNHH G&C", nhưng lại được dán chồng lên với thông tin ghi "Sản xuất bởi: Công ty TNHH Mỹ phẩm TITIONE".

Lực lượng QLTT kiểm tra cửa hàng Con Cưng trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: NLĐ

Hay như chiếc áo có mác "Made in Thailand" nhưng trên áo không có bất cứ tem nhãn nào khác để chứng minh nguồn gốc; trên sản phẩm có in mã vạch của Thái Lan nhưng khi kiểm tra cũng không hiển thị thông tin gì.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục Phó Chi cục QLTT TP.HCM, Chi cục cũng đang có kế hoạch kiểm tra hơn 100 cửa hàng của Công ty Con Cưng tại TP HCM. Cũng trong ngày 22/7, cơ quan QLTT Hà Nội đã kiểm tra một số cửa hàng Con Cưng trên địa bàn.

Ông Trần Hùng thông tin cơ quan QLTT đã có kế hoạch triển khai kiểm tra hệ thống các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc trong thời gian tới.

Doanh nghiệp khẳng định hàng hóa đảm bảo xuất xứ?

Đợt kiểm tra này xuất phát từ việc ông Trương Đình Công Vĩnh (quận Tân Bình, TP.HCM) mua 7 sản phẩm ở một siêu thị thuộc hệ thống của Con Cưng vào ngày 22/5. Khi về nhà, khách hàng này phát hiện một bộ quần áo màu hồng dành cho bé gái có mã sản phẩm CF G127011, trị giá 329.000 đồng bị lỗi.

Ngay sau thông tin phản ánh, doanh nghiệp đã đưa ra lời xin lỗi với khách và đề nghị bồi thường, nhưng không được chấp nhận.

Trong thông báo gửi các cơ quan chức năng và đăng công khai trên website của doanh nghiệp chiều 22/7, Con Cưng khẳng định có đầy đủ chứng nhận do cơ quan chức năng Thái Lan cấp, xác nhận sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với 100% nguyên liệu từ Thái Lan và các nước ASEAN.

Doanh nghiệp gửi kèm hình ảnh các chứng nhận sản phẩm được cấp bởi Sở Ngoại thương (Department of Foreign Trade) trực thuộc Bộ Thương mại (Ministry of Commerce) Thái Lan.

Sản phẩm CF G127011 mà khách hàng phát hiện lỗi (bộ quần áo màu hồng dành cho bé gái trị giá 329.000 đồng) nằm trong lô hàng được sản xuất bởi Công Ty International Incorporated (Thailand) Co., Ltd, tại Thái Lan, thông qua Hợp đồng số PO2017OEM49 ký ngày 10/11/2017. Toàn bộ lô hàng theo Hợp đồng này đã được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Mẫu D số D2017-0356082 bởi Sở Ngoại thương (Department of Foreign Trade) trực thuộc Bộ Thương mại (Ministry of Commerce) Thái Lan, ngày nhập cảng Việt Nam và ngày nhập kho.

Công ty đã xác nhận lỗi sản phẩm và thu hồi toàn bộ 5.982 sản phẩm của lô hàng. Việc thu hồi này được thực hiện trên toàn bộ hệ thống và từ những khách hàng đã mua, bất kể sản phẩm đó có gặp lỗi tương tự hay không.

Ngày 13/6, doanh nghiệp cũng đã gửi tin nhắn đến 3.942 khách hàng thông báo thu hồi sản phẩm và gửi phiếu quà tặng trị giá tương đương khi mua sản phẩm mới.

Lãnh đạo doanh nghiệp làm việc với nhà sản xuất để xác minh nguyên nhân xảy ra lỗi nêu trên. Doanh nghiệp cũng đã rà soát lại toàn bộ quy trình đặt hàng, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và nhận thấy lỗi là không kiểm tra hết toàn bộ lô hàng.