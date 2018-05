Selena Gomez hạn chế uống rượu sau khi cai nghiện

Selena Marie Gomez, sinh ra tại Grand Prairie, Texas, là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ, và single Come & Get It cũng lọt vào top 10 Billboard Hot 100. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

Bạn có biết: Năm 2013, Selena phát hiện mình đã mắc căn bệnh tự miễn Lupus. Bệnh tình khiến cô phải hủy ngang tour diễn Stars Dance, để vào trung tâm Dawn at The Meadows điều trị.

Ngày sinh: 22/07/1992

Chiều cao: 1.65 m

Album: Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010), When the Sun Goes Down (2011), Stars Dance (2013), For You (2014), Revival (2015)

Tour: Selena Gomez & the Scene: Live in Concert (2010), A Year Without Rain Tour (2011), We Own the Night Tour (2012), Stars Dance Tour (2013-2014), Revival Tour (2016)

Phim tiêu biểu: Hannah Montana (2007), Wizards of Waverly Place (2007), The Big Short (2015), 13 Reasons Why (2016),

