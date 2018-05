Selena Gomez hát về tình cũ Justin Bieber trong ca khúc mới?

Sau thời gian nghỉ ngơi vì sức khỏe, Selena Gomez phát hành ca khúc "Back To You". Lời bài hát kể về chuyện tình sóng gió với Justin Bieber.

Selena Gomez vừa chính thức ra mắt lyric video Back To You, ca khúc nhạc phim cho mùa thứ hai của phim truyền hình 13 Reasons Why do Netflix phát hành.

Theo tờ Daily Mail, nhiều khán giả nhận định giọng ca 25 tuổi đã hát về mối tình với ca sĩ Justin Bieber lần trở lại này. Trả lời phỏng vấn trước đó, cô tiết lộ: “Lời bài hát là thông điệp có ý nghĩa phức tạp. Tôi rất vui vì mình được nói ra tất cả”.

Trong Back To You, Gomez hòa giọng theo những giai điệu nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy tình cảm. Lời bài hát nói về một cô gái gặp nhiều khó khăn trong tình yêu. Điều duy nhất khiến cô tiếp tục chính là niềm tin dành cho một chàng trai. Dù ở thời điểm, hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn nghĩ về anh ta.

Hình ảnh quảng bá cho ca khúc mới của Selena Gomez.

Mở đầu ca khúc, Gomez nhắc về khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Bieber: “Thời gian trôi qua giúp tôi thấu hiểu hơn về bạn, về những cảm giác ở cùng bạn”.

“Tôi xây dựng một thứ duy nhất ở thời điểm này. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm”, khi ngân nga những ca từ này, khán giả cho rằng Gomez và Bieber “tạm xa nhau” để hiểu nhau hơn.

Đáng chú ý, khi giai điệu bài hát kèm phần điệp khúc vang lên, người hâm mộ tin rằng Gomez sẵn sàng quay lại với giọng ca As Long As You Love Me. “Bạn có thể phá vỡ trái tim tôi thành hai. Nhưng khi chữa lành, nó vẫn dành cho bạn. Tôi biết tôi sẽ quay lại với bạn (x3)”.

Chưa đầy 24 tiếng, Back To You đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem trên Youtube, cùng nhiều bình luận khen ngợi về chất giọng vẫn giữ vững phong độ của cựu diễn viên Disney.

Dù vậy, điều mà người hâm mộ quan tâm hơn chính là ý nghĩa ca từ. Một người viết trên Twitter: “Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều nghĩ rằng ca khúc mới của Selena lấy cảm hứng từ Bieber”.

Bên cạnh đó, số người khác nghi ngờ giọng ca Baby không thật lòng với Gomez khi hẹn hò người mẫu Baskin Champion sau khi chia tay cô. “Selena luôn nghĩ mọi thứ của mình đều liên quan đến Bieber nhưng tôi không chắc chàng ca sĩ kia nghĩ cô ấy trong tim anh ta”, một người bình luận.

Sau nhiều lần hợp tan, người hâm mộ hy vọng cặp đôi 9x sẽ lại về bên nhau.

Trong quá khứ, Bieber và Gomez khiến báo chí tốn nhiều giấy mực về câu chuyện tình yêu hợp rồi lại tan. Dù vậy, với lần trở lại này, ca sĩ 25 tuổi đã “bước một bước” về phía tình cũ với thông điệp “sẵn sàng quay trở lại”. Người hâm mộ có thêm niềm tin cặp đôi 9x sẽ tái hợp trong tương lai.

Theo tiết lộ, giọng ca Back To You đấu tranh rất nhiều để gia đình, bạn bè chấp nhận về mối quan hệ của họ. “Cô ấy rõ ràng đã cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình”, tờ Daily Mail khẳng định.

Back To You đánh dấu sự trở lại âm nhạc của Selena Gomez sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe. Người hâm mộ hy vọng cựu diễn viên Disney sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng trong thời gian tới.