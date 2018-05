Selena Gomez sốc vì The Weeknd và Bella Hadid tái hợp

Cựu diễn viên Disney đã hét toáng lên khi biết tình cũ The Weeknd quay lại với siêu mẫu 9X Bella Hadid. Cô còn tiết lộ mình sẽ không bao giờ tái hợp với Justin Bieber.

Tờ Hollywood Life đưa tin giọng ca Back to you không mấy vui vẻ khi nhìn thấy những bức ảnh hôn nhau đắm đuối của The Weeknd và siêu mẫu Bella Hadid tại LHP Cannes.

Theo nhân chứng, Gomez khi đó đã thốt lên rằng: "Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?". Cựu diễn viên Disney im lặng trong vài giây vì sốc. Bởi khi quen nhau, ca sĩ The Weeknd từng nói với cô: "Anh đã quên hẳn hình bóng của Bella rồi".

Selena Gomez (trái) cảm thấy sốc vì The Weeknd quay lại với tình cũ Bella Hadid.

Từ khi xác định mối quan hệ với giọng ca Starboy, Gomez cảm thấy vui vẻ khi được The Weeknd hứa hẹn rất nhiều. "Cô ấy rất thất vọng vì những điều đã xảy ra không như mình từng nghĩ", nguồn tin này cho biết thêm.

Dù vậy, Selena Gomez vẫn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nam ca sĩ.

The Weeknd trở thành bạn trai của Gomez đầu năm 2017 sau khi chia tay tình cũ Hadid được 10 tháng. Sau đó họ cũng thông báo tan vỡ vì giọng ca Back to you vẫn còn nhung nhớ Justin Bieber.

Hồi tháng 3, ca sĩ The Weeknd phát hành Call Out My Name, ca khúc nằm trong album mới My Dear Melancholy. Lời bài hát được cho là những trách móc nhắm vào tình cũ Selena Gomez.

Cựu diễn viên Disney khẳng định sẽ để Justin Bieber và The Weeknd ở lại quá khứ, không có bất kỳ sự tái hợp nào diễn ra nữa.

Hiện tại, anh đã quyết định quay lại với siêu mẫu người Mỹ. Cả hai bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật, thậm chí là hôn nhau đắm đuối tại bữa tiệc VIP của NTK Alexander Wang hồi tuần trước.

Song song đó, cựu diễn viên Disney cũng khẳng định cô không bao giờ tái hợp tình cũ Justin Bieber hay The Weeknd vì muốn để họ ở lại quá khứ.

"Selena đã cắt đứt liên lạc với hai nam ca sĩ, cô biết đó là điều tốt nhất có thể làm. Sẽ đau đớn lúc ban đầu nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn trở lại", người thân cận của Gomez nói với Hollywood Life.