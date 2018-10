Sếp Honor: 'Chúng tôi tự tin nhận 9 điểm về nội lực'

Honor định vị mình là “smartphone dành cho người trẻ”, tự tin với năng lực nghiên cứu và sản xuất ra những chiếc di động có hiệu suất cao, phù hợp với thị trường Việt Nam.

Đặt chân đến Honor Shop đầu tiên tại Việt Nam trong một ngày trời mưa tầm tã, Zing.vn trò chuyện với ông James Zou, Chủ tịch dịch vụ và thương mại thị trường quốc tế của Honor về tương lai và hướng tiếp cận thị trường của hãng. Ông James Zou xuất hiện với bộ vest lịch sự, tươi cười và luôn miệng xin lỗi mọi người vì làm lỡ lịch trình. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. James cho rằng thời tiết ở đây tốt hơn hẳn so với đất nước ông vừa rời khỏi. “Ấn Độ nóng lắm”, James cười.

Đại diện ‘người em tốt’ của Huawei cho biết trong quý 2 vừa qua, hãng bán ra gần 4 triệu máy trên thế giới (trừ Trung Quốc). Con số này cũng có nghĩa Honor đang trở thành nguồn lực chủ chốt góp phần cho sự tăng trưởng của Huawei. Thêm vào đó, nửa đầu năm nay, doanh số từ thị trường quốc tế của Honor tăng trên 150%. Và ở những nơi Honor chưa xâm nhập sâu như Việt Nam, James Zou và các cộng sự còn rất nhiều việc phải làm để khai phá thị trường.

- Là người đã làm việc ở nhiều nước khác nhau, ông nhận xét gì về thị trường di động Việt Nam nói riêng, thị trường Đông Nam Á nói chung?

- Tôi từng có thời gian làm việc tại thị trường châu Âu và Trung Đông trong rất nhiều năm. Sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch dịch vụ và thương mại thị trường quốc tế tại Honor, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đặt chân đến TP.HCM. Đối với tôi, Việt Nam là quốc gia đang trên đà phát triển kinh tế, thương mại nhanh chóng. Chúng tôi nhận thấy đây là thị trường đầy tiềm năng với rất nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi. Honor hoàn toàn có khả năng gặt hái nhiều cơ hội tại đây.

Bàn về khu vực Đông Nam Á, nơi này có tổng lượng dân cư xấp xỉ trên dưới 400 triệu, thị trường vô cùng rộng lớn. Cũng như Việt Nam, người trẻ Đông Nam Á luôn yêu thích công nghệ mới mẻ, hiện đại. Hiện nay, người dùng có thể làm nhiều thứ chỉ với chiếc smartphone. Đông Nam Á trở thành miếng bánh ngon lành đối với những nhà sản xuất smartphone như chúng tôi. Tiềm lực phát triển ở khu vực này là vô hạn.

- Huawei đang vươn lên giữ vị trí số 2 trong danh sách những nhà sản xuất smartphone lớn nhất. Còn sứ mệnh của Honor là gì? Tham vọng của thương hiệu này đến đâu?

- Trong quý 2 năm nay, Huawei nắm giữ vị trí số 2 trong những nhà sản xuất smartphone lớn và có số lượng sản phẩm bán ra thế giới nhiều nhất. Vị trí về nhì chắc chắn sẽ được Huawei đảm bảo ở quý tiếp theo, nhờ sự giúp sức của “người em” Honor. Hiện số lượng máy bán ra của Honor chiếm đến 55% tổng số lượng máy bán ra của cả Huawei.

Huawei hoàn toàn tự tin trở thành “tay chơi” thứ hai trong cuộc đua sản xuất smartphone. Lý do là công ty có khả năng đảm bảo tỷ lệ xuất khẩu luôn đạt hạn mức 50% trong 12 tháng sắp tới. Nếu buộc phải so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác, bạn sẽ thấy một số nốt trầm trên biểu đồ doanh thu của họ. Xu hướng thương mại điện tử trong tương lai sẽ rất phát triển, đặc biệt ở những quốc gia đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước châu Âu khác. Chúng tôi xây dựng Honor trên phương diện của một nhãn hàng độc lập là hoàn toàn dựa trên cơ hội trời cho này.

Chúng tôi tìm hiểu được rằng đối với những công nghệ mới lạ, người trẻ thường bỏ công tìm hiểu và luôn ở trong tâm thế rộng mở với nhãn hàng mới. Hãy nhìn vào câu slogan của chúng tôi: “Honor, for the brave”. Chúng tôi gọi mình là “smartphone dành cho người trẻ”. Ở Việt Nam, tôi nhận thấy thương mại điện tử phát triển hơn hẳn so với nhiều quốc gia cấp tiến khác.

Sứ mệnh của Honor là trở thành “sứ giả” đem thương mại điện tử đến những đất nước này. Tham vọng của Honor là thu hút phân khúc khách hàng trẻ và dần dần lôi kéo những phân khúc khác. Trên thang điểm từ 1 đến 10, chúng tôi tự tin mình đạt điểm 9 về khả năng phát triển và nội lực tiềm tàng của Honor tại Việt Nam.

- Theo ông, phương Đông và phương Tây có mâu thuẫn về nhu cầu sử dụng hay thiết kế của smartphone không? Cụ thể như thế nào?

- Đây là câu hỏi rất vĩ mô. Sự khác biệt rõ rệt nhất có lẽ là kích thước màn hình. Thị trường châu Á có xu hướng chọn màn hình to, còn người dùng phương Tây lại thích sự nhỏ gọn.

Đối với những công nghệ mới phát triển như AI, cả hai thị trường đều dành sự quan tâm rất lớn. Cuối cùng, hình thức thanh toán qua điện thoại phổ biến đối với người châu Á trong khi phương Tây lại ưa chuộng thanh toán bằng thẻ tín dụng hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt đầu nhận thấy nhu cầu thanh toán qua smartphone tại châu Âu. Sắp tới, Honor sẽ ra mắt một ứng dụng thanh toán dành riêng cho khu vực này.

- Honor đang có những giá trị cốt lõi nào giúp công ty nổi bật trong những tên tuổi sản xuất smartphone khác?

- Giá trị đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến là công nghệ sản xuất smartphone. Công ty vừa cho ra mắt chiếc Honor Play tích hợp chip Kirin 970, nhưng mức giá rất phải chăng.

Chiếc máy này sẽ bắt kịp xu hướng gaming phone hiện nay. Nhưng tham vọng của chúng tôi là vượt lên trên tất cả. Hiện nay, người ta chơi game trên mọi thiết bị, kể cả di động.

Vì vậy, nhu cầu cho gaming phone rất khắt khe. Có những smartphone chỉ hỗ trợ tốc độ khung hình 30 fps trong khi sản phẩm của chúng tôi có thể cung cấp đến 60 fps.

Giá trị cốt lõi tiếp theo giúp chúng tôi nổi bật hơn hẳn những công ty khác là thiết kế. Dòng smartphone của Honor dành cho người trẻ, nên chúng tôi cố gắng mang đến những sản phẩm thật cá tính. Chẳng hạn, gaming phone Honor Play sắp cho ra mắt phiên bản Player Edition với 2 màu đen và đỏ. Thiết kế smartphone độc nhất giúp chúng tôi nổi bật hơn so với các đối thủ khác trong ngành.

- Những vấn đề Honor đang gặp phải ở Việt Nam nói riêng và khi khai phá những thị trường mới nổi là gì?

- Chúng tôi không cảm thấy vấn đề nào đáng ngại ở đây cả. Ngược lại, tôi thấy đây là mảnh đất ngập tràn cơ hội. Thị trường Việt Nam đa dạng và rộng lớn đến mức chúng tôi sẽ cho ra mắt nhiều loại smartphone cho từng phân khúc khách hàng: cao cấp, trung bình và phổ thông. Nhờ đó, khách hàng có thể tự do lựa chọn và sức mua cũng theo vậy mà gia tăng. Chúng tôi cảm thấy rất vui sướng khi dồn tâm huyết tại thị trường Việt Nam.

- Những năm qua, Honor có những cố gắng nhất định tại thị trường Việt Nam nhưng kết quả chưa cao. Ông sẽ thay đổi điều này như thế nào và trong bao lâu?

- Chúng tôi đã phác thảo những chiến lược đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam. Trong những năm đầu chập chững giành chỗ đứng tại đây, chúng tôi không muốn chăm chăm hút lợi nhuận từ người tiêu dùng Việt. Honor muốn giới thiệu với người tiêu dùng bản địa những smartphone tích hợp công nghệ tiên tiến. Việt Nam là một thị trường hấp dẫn, bởi sở hữu lượng người tiêu dùng khổng lồ và tụ hợp nhiều nhân tài. Honor mong muốn trở thành một biểu tượng thân thiết với người dân Việt Nam, tạo tiền đề cho những chiến lược tiếp theo.

- Gaming phone đang được một số hãng tập trung phát triển rất mạnh, Honor có những khác biệt nào so với số đông đang đầu tư ồ ạt vào gaming phone như hiện nay?

- Dòng chip Kirin có thể đối đầu trực tiếp với Snapdragon về mặt hiệu suất lẫn thiết kế. Honor cũng là công ty đầu tiên trình làng con chip Kirin 980 7nm tại sự kiện IFA đầu năm nay, diễn ra ở Berlin. Mặt khác, hệ thống làm mát thiết bị cũng là công nghệ mà chúng tôi rất tâm đắc. Công ty vừa phát triển một loại laptop không có quạt tản nhiệt nhưng tích hợp bộ vi xử lý Intel Core i7. Theo lẽ thường, với bộ vi xử lý hoạt động hiệu suất cao như vậy, laptop rất dễ bị quá nhiệt. Quạt tản nhiệt hoạt động liên tục gây ồn ào làm người dùng khó chịu.

Vì thế, Honor sử dụng loại vật liệu dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ để tích hợp vào sản phẩm. Chúng tôi gọi chúng là “vật liệu cải diện”. Một gaming phone tuyệt vời phải có hiệu suất hoạt động cao. Nhưng hiệu năng mạnh lại khiến máy dễ bị quá nhiệt. Vì thế, Honor Play được chế tạo bởi chính loại vật liệu làm mát đặc biệt này. Đây là sự khác biệt rõ rệt giúp chúng tôi nổi trội so với những công ty khác.

- Đâu là thị trường thành công nhất của Honor và bài học ở đó là gì? Có người so sánh Honor chỉ là “chân rết” của Huawei, điều này có đúng không?

- Honor gặt hái thành công trên nhiều thị trường như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Italy. Những quốc gia trên đều có điểm chung là nền thương mại điện tử phát triển mạnh. Dân số đông, người tiêu dùng trẻ chiếm phần lớn cũng là một lợi thế mà Honor có thể khai thác. Chính vì thế, mô hình cung cấp trải nghiệm thương mại online là hình mẫu kinh doanh mà chúng tôi luôn hướng đến.

Song song với mô hình trên, trải nghiệm mua hàng offline cũng là mảng mà Honor đang phát triển. Đây là Honor Shop đầu tiên tại Việt Nam, quốc gia có nền thương mại điện tử đầy tiềm năng. Ngoài gọi điện/nhắn tin, chiếc smartphone trên tay người trẻ còn là máy chụp ảnh, camera, trình duyệt lướt web hay công cụ sử dụng thương mại điện tử. Gaming phone là mảng công nghệ mà tôi muốn nhấn mạnh cho sự phát triển của Honor tại Việt Nam. Honor là một nhãn hiệu hoàn toàn độc lập, từ thiết kế smartphone, hướng phát triển cho đến tinh thần của sản phẩm.

Chúng tôi và Huawei chỉ là hai cộng sự có chung nền tảng phát triển. Cụ thể, Honor và Huawei cùng chia sẻ thị trường, dữ liệu, thương hiệu và các kênh bán hàng. Vì thế trong con mắt của người tiêu dùng, Honor là một dòng smartphone khác biệt hoàn toàn so với Huawei.

- Ông đang dùng điện thoại gì? Chiếc điện thoại trong mơ của ông sẽ như thế nào?

- Tôi đang sử dụng Honor 10, dòng smartphone cao cấp của hãng. Tôi rất thích thiết kế của thiết bị này, đặc biệt là màu sắc. Phần vỏ sau của Honor 10 được phủ lên một lớp màu lấp lánh và có khả năng tự thay đổi màu dựa trên góc nhìn người dùng. Chúng tôi gọi nó là Aurora, nghĩa là ánh rạng đông trong tiếng Anh.

Công nghệ camera của Honor 10 là nhân tố tiếp theo khiến tôi sử dụng sản phẩm này. Cụm camera kép cùng công nghệ AI giúp tăng trải nghiệm chụp ảnh đến mức tối đa. Honor 10 có khả năng nhận diện 24 trường hợp như ban đêm, thú cưng, selfie, đồ ăn, thác nước sau đó tự động tinh chỉnh thông số, cách chụp phù hợp nhất. Người dùng không cần phải tốn công chỉnh sửa ISO, tốc độ màn trập hay tìm các filter phù hợp. Honor 10 sẽ làm giúp bạn.

Công nghệ AI tích hợp trong Honor 10 còn tìm hiểu thói quen sử dụng của chủ nhân điện thoại. Con chip xử lý tích hợp khả năng nhận biết được người dùng hay vận hành tính năng nào nhiều nhất từ đó tối ưu hóa hiệu suất và điều chỉnh năng lượng tiêu thụ cho phù hợp. Trên hết, lượng pin sạc của smartphone thích hợp với người dùng smartphone liên tục như tôi. Cho dù tôi có dùng nhiều như thế nào, lượng pin vẫn đủ dùng suốt cả ngày.

- Nghiên cứu và phát triển là động lực của các hãng smartphone. Ông hãy chia sẻ thêm về quá trình R&D của Honor, hãng có kế thừa gì từ những thành quả của Huawei hay không?

- Chúng tôi và Huawei đều hoạt động chung trên một nền tảng phát triển. Honor cùng Huawei chia sẻ quá trình R&D từ con chip xử lý, công nghệ sạc nhanh hay camera AI. Tuy nhiên, ý tưởng thiết kế mà Honor hướng đến lại hoàn toàn khác biệt.

Chúng tôi tập trung vào mảng gaming phone nhiều hơn với sự ra đời của công nghệ GPU Turbo. Công nghệ giúp tăng tốc xử lý đồ họa cho smartphone, loại bỏ hoàn toàn rào cản hiệu suất giữa phần cứng xử lý đồ họa và phần mềm đang vận hành. GPU Turbo còn đem lại trải nghiệm chơi game hiệu quả, tăng 60% hiệu suất xử lý đồ họa nhưng giảm 30% tiêu thụ năng lượng. Smartphone sẽ không bị giật lag trong suốt thời gian vận hành các game nặng đô, ít tốn pin hơn.

Với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể trong dài hạn, sắp tới, Honor sẽ vẫn tập trung vào các nghiên cứu và lắng nghe phản hồi từ khách hàng để tối ưu hoá nhu cầu người dùng. Đây là cũng là cách để Honor đến gần hơn và từng bước chinh phục người dùng Việt.