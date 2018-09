Sếp Juventus xuống tận đường hầm tìm gặp trọng tài đuổi Ronaldo

Bất bình trước phán quyết đuổi Ronaldo của trọng tài Felix Brych, Phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved xuống tận đường hầm sân Mestalla, chờ "ông vua áo đen" để chất vấn.

Khoảnh khắc Ronaldo không tin bị truất quyền thi đấu Ronaldo và đồng đội bàng hoàng với quyết định của trọng tài Felix Brych, thì nhiều CĐV đội chủ nhà Valencia trên khán đài sân Mestalla tỏ ra vui mừng với điều này.

Báo Marca cho biết Nedved cùng hai đồng nghiệp đã rời khu VIP của sân Mestalla để xuống đường hầm chờ gặp trọng tài Felix Brych vào giờ nghỉ giữa hiệp. Cựu huyền thoại Juventus muốn hỏi rõ lý do vì sao người cầm còi trận Juventus gặp Valencia lại rút thẻ đỏ cho Ronaldo.

Bầu không khí lúc các bên gặp nhau, thời điểm trọng tài Brych và các cộng sự tiến vào đường hầm, được Marca mô tả là rất căng thẳng. Nedved thậm chí lớn tiếng, cho rằng tổ trọng tài mắc sai lầm. Dù vậy, những phàn nàn đó vô nghĩa. Ông Brych không hề đoái hoài đến phản ứng cựu sao người CH Czech.

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong ngày Juventus hạ Valencia ở vòng bảng Champions League.

Ở trận đấu trên sân Mestalla rạng sáng 20/9, Juventus hạ Valencia 2-0 trong ngày Ronaldo nhận thẻ đỏ. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu vì có hành động đá nguội, rồi giật tóc Murillo. Phán quyết của trọng tài Brych đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các cầu thủ Juventus.

Cá nhân Ronaldo đã khóc sau khi nhận thẻ đỏ. Quan sát tình huống, người đồng đội cũ Darren Fletcher của cầu thủ này lúc còn đá cho MU bình luận: "Tôi không cho rằng Ronaldo xứng đáng bị thẻ đỏ. Án phạt của trọng tài hơi nặng tay. Hành động giật tóc Murillo cho thấy Ronaldo luôn hừng hực cảm xúc".

Fletcher nói thêm Ronaldo đơn giản chỉ muốn cống hiến nhiều nhất và ghi điểm với đội bóng mới. Siêu sao 33 tuổi đã "ganh đua thái quá". Chính điều này dẫn đến sự nóng nảy. "Cậu ta quên rằng đây mới là vòng bảng. Có lẽ Ronaldo lầm tưởng đây là trận bán kết Champions League", Fletcher nói.

Ronaldo đã khóc sau khi bị truất quyền thi đấu.

Nói với Zing.vn, nhà báo Roy Ghim từng viết cho New York Times bình luận thẻ đỏ Ronaldo phải nhận có thể khiến cầu thủ này thất thế trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng nếu anh nhận án phạt "treo giò" 3 trận. Trong khi đó, ở giải "The Best", thẻ đỏ này không ảnh hưởng nhiều tới kết quả.

Với Ronaldo, thẻ đỏ phải nhận khiến anh đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu 3 trận, nếu Ủy ban kỷ luật của UEFA làm lớn chuyện. Tuy nhiên, số 7 có thể cũng chỉ nhận án phạt treo giò 1 trận.

Theo BBC, Juventus nhiều khả năng kháng cáo thẻ đỏ của Ronaldo. Sau trận gặp Valencia, "Bà đầm già" sẽ chạm trán Young Boys và Manchester United tại Champions League.