Sex bằng miệng liệu có an toàn cho vùng kín?

Thực tế, quan hệ tình dục đường miệng có nhiều nguy cơ mắc bệnh sinh dục cao hơn nhiều so với đường truyền thống.

Bác sĩ cho hỏi “oral sex” (quan hệ bằng miệng) liệu có an toàn không? Bởi trong trường hợp tôi không muốn có thai ngoài ý muốn cũng như lây các bệnh truyền nhiễm, đây có phải là giải pháp? (Lê Minh Huy, Hà Nội).

Khó có thể đánh giá chính xác việc quan hệ đường miệng an toàn hơn đường âm đạo. Ảnh: MNS.

Bác sĩ chuyên khoa Nam học Nguyễn Bá Hưng:

- Khó có thể đánh giá chính xác việc quan hệ đường miệng an toàn hơn đường âm đạo. Nhưng thực tế, quan hệ đường miệng sẽ gia tăng sang chấn cơ quan sinh dục hơn do được sự ma sát, cọ sát và chà sát mạnh hơn bởi cơ vòng môi, lưỡi hay sự tiếp xúc ít nhiều với hàm răng cứng.

Mặt khác, hệ sinh vật tại miệng đa dạng, phong phú hơn nhiều so với đường sinh dục, các vi sinh vật trong thức ăn đường uống, không khí, trên da (bàn tay), đường tiết niệu – sinh dục, thậm chí vi khuẩn từ hậu môn, phân cũng có thể trú ngụ và phát triển ngay ở miệng họng.

Trong khi đó, tại đường sinh dục, chủ yếu là vi sinh vật tại chỗ và từ đường tiêu hóa sang. Do đó, quan hệ tình dục đường miệng có nhiều nguy cơ và cao hơn nhiều so với đường sinh dục truyền thống.

Thực tế hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp các trường hợp nhiễm lậu, sùi mào gà sinh dục, chlmaydia khi bệnh nhân chỉ có quan hệ tình dục đường miệng. Những người bị viêm niệu đạo và tiết dịch niệu đạo sau khi quan hệ đường miệng thường khó chữa hơn so với quan hệ tình dục đơn thuần. Nhiều trường hợp từng đi khắp các cơ sở y tế chuyên sâu uy tín, dùng nhiều loại thuốc đặc trị những vẫn không hết được tình trạng viêm niệu đạo.

Đây là một điều đáng quan tâm bởi đa phần viêm nhiễm đường tiết niệu có yếu tố quan hệ đường miệng xác định được nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc rất mạnh. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã phải lên tiếng cảnh báo rộng rãi về tình trạng viêm niệu đạo do quan hệ tình dục đường miệng. Đây là một tình trạng nguy hiểm khó chữa và có thể gây nên tử vong. WHO đã cảnh báo 3 trường hợp tử vong do nhiễm lậu cầu kháng thuốc bởi sex đường miệng.