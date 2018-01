Shark Khoa: 'Bị mẹ đuổi việc sau khi tan vỡ mối tình 9 năm'

Những chia sẻ chân thành lần đầu được tiết lộ của "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa đang khiến nhiều bạn trẻ bất ngờ, ấn tượng.

Thời gian gần đây, khi nhắc đến doanh nhân Lê Đăng Khoa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nickname "soái ca khởi nghiệp".

Ở tuổi 34, anh nắm trong tay nhiều dự án tiền tỷ, ngoại hình điển trai lịch lãm, cùng phong thái điềm đạm tự tin. Nam doanh nhân là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu và được không ít người noi gương học tập.

Vẫn tưởng thông tin về shark Khoa chỉ là những dự án kinh doanh, mới đây trang It's Happened to be Vietnam chia sẻ chuyện lần đầu mới kể về doanh nhân này. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 10.000 thích (like) sau thời gian ngắn.

Shark Khoa và những chuyện lần đầu mới kể khiến dân mạng thích thú. Ảnh: It's Happened to be Vietnam.

'Tuột một hạng là mẹ đánh 5 roi'

Lê Đăng Khoa tâm sự anh lớn lên trong sự rèn giũa và áp lực từ mẹ của mình. Khi mới 4-5 tuổi, anh đã biết đọc, vì thế được mẹ cho đi học luôn lớp 1.

Kể từ đó, anh phải cố gắng hết sức để đạt được kỳ vọng của mẹ và... khỏi bị mẹ đánh.

"Mẹ anh dặn là con làm gì thì làm, cuối năm phải được xếp hạng trong top 5 của lớp, cứ tuột một hạng là mẹ đánh 5 roi, hạng 7 là 10 roi, hạng 8 là 15 roi… nên anh quên luôn mình đang học vượt cấp mà cắm mặt cắm mũi học lấy học để khỏi bị đánh", 8X nói.

Cũng nhờ áp lực từ mẹ và sự thông minh, Lê Đăng Khoa duy trì được thành tích học tập tốt đến những năm cấp 2. Khi tuột xuống hạng thứ 36 trong lớp, điều anh nghĩ đến đầu tiên là bỏ nhà đi bụi.

Tất nhiên với đầu óc non nớt khi ấy, chuyến đi bụi đã không thể thực hiện. Tuy nhiên, chàng trai vẫn bị "ăn roi".

"Mẹ hốt đầu anh về, vẫn đánh đòn vì dám bỏ nhà đi nhưng không vì hạng 36 nữa. Tại tuy thấp, anh vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi", "soái ca khởi nghiệp" kể.

Biến cố chia tay người yêu 9 năm

Với nền tảng từ gia đình, Lê Đăng Khoa được trở về làm việc cho công ty phân bón của cha mẹ sau khi tốt nghiệp đại học. Thời điểm này, một biến cố lớn đã xảy ra khi anh và người yêu 9 năm chia tay.

"Lúc đó, anh chẳng thiết cái gì nữa rồi, như kiểu một phần tay chân của anh bị đứt lìa ra. Anh book vé đi du lịch và xin lỗi gia đình rằng anh cần sự khuây khoả", doanh nhân nhớ lại.

Sau biến cố chia tay người yêu, Lê Đăng Khoa bị mẹ đuổi việc. Ảnh: FBNV.

Và sau chuyến đi, một bi kịch khác ập đến với chàng trai: Bị mẹ đuổi việc.

Không một lời an ủi, cũng không có những trận đòn roi như khi còn bé, mẹ của shark Khoa nói với con trai: "Nếu con còn để chuyện cá nhân của con ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên và tương lai của họ, con chưa xứng đáng được ngồi vị trí con đang ngồi".

"Đuổi việc. Anh ngẩn ngơ luôn", Khoa chia sẻ.

Trưởng thành từ 'kiểu tình thương tỉnh táo' của mẹ

Lê Đăng Khoa biết đó là cách thương của cha mẹ anh từ trước đến giờ. Để có được ngày hôm nay, họ đã trải qua nhiều gian khó.

Đó là những ngày đi bán từng cái bánh dày kẹp chả lụa ở chợ, những ngày ăn chả lụa kho liên miên vì bán ế và phải ở trong ngôi nhà dột tứ phía mỗi khi trời mưa.

"Nên có thể, ngay tại lúc đó, họ hoàn toàn có lý khi cho anh một kiểu yêu thương mà anh không mong muốn", chàng trai 34 tuổi thấu hiểu cha mẹ.

Anh gọi đó là "kiểu tình thương tỉnh táo". Sau nhiều năm với những thất bại lẫn bài học xương máu của riêng mình, Lê Đăng Khoa thầm cảm ơn cha, mẹ đã dạy dỗ mình theo cách hoàn toàn đặc biệt.

Lê Đăng Khoa để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Shark Tank. Ảnh: VTV.

Đăng Khoa hiện là CEO Công ty TNHH phân bón Ba Lá Xanh, CEO Làng du lịch sinh thái Tre Việt, Chủ tịch Công ty Bất động sản Lê Real cùng một số công ty khác...

Nhìn lại những gì đã qua, những gì làm được, anh thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh ngã ngựa sớm vào lúc 23 tuổi.

"Thật ra kinh doanh cũng như yêu đương vậy, tình đầu lúc nào cũng đẹp và chia tay cuộc tình đầu lúc nào cũng buồn bã nhất. Nhưng sau cuộc tình đầu đầy tổn thương đó, cuộc tình thứ hai, thứ ba sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ngã trong thương trường cũng như vậy. Cú ngã đầu đời bao giờ cũng rất đau đớn. Nhưng phải đau rồi thì sau này cho dù có sai nữa cũng sẽ dễ dàng hơn, vì đã biết phải vượt qua thế nào", shark Khoa nhận định với Zing.vn.