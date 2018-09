Siêu anh hùng Captain Marvel chính thức lộ diện

Trong Captain Marvel, khán giả còn có dịp gặp lại Ronan the Accuser (Lee Pace) - bại tướng của nhóm Vệ binh dải ngân hà trong Guardians of the Galaxy (2014). Trên thực tế, bộ phim sẽ có nhiệm vụ giải đáp nhiều câu hỏi cho người hâm mộ trước khi Avengers 4 ra mắt. Quan trọng nhất là việc Captain Marvel đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua, mà không sớm can thiệp vào trận chiến giữa Thanos (Josh Brolin) và nhóm Avengers. Bộ phim Captain Marvel dự kiến khởi chiếu từ 8/3/2019.