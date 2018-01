Siêu anh hùng mới lộ diện trong trailer đầu tiên của ‘Người Kiến 2’

Khán giả có dịp chứng kiến nữ hùng Chiến binh Ong (Evangeline Lilly) trổ tài trong đoạn phim quảng cáo đầu tiên từ “Ant-Man and The Wasp” (2017).

Trailer đầu tiên bộ phim 'Người Kiến & Chiến binh Ong' "Ant-Man and The Wasp" là chuyến hành trình vào thế giới Hạ Nguyên tử của hai siêu anh hùng tí hon nhà Marvel.

Bên cạnh Black Panther (tháng 2) và Avengers: Infinity War (tháng 4), Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong năm nay còn mang tới cho khán giả Ant-Man and The Wasp - tập phim riêng thứ hai về Người Kiến (Paul Rudd), đồng thời giới thiệu siêu anh hùng mới là Chiến binh Ong (Evangeline Lilly).

Bộ phim do đạo diễn Peyton Reed thực hiện ngay từ ban đầu. Năm 2015, ­ông thực tế chỉ là người “chữa cháy” cho Ant-Man bởi giữa Marvel Studios và nhà làm phim Edgar Wright nảy sinh tranh cãi trước khi dự án chính thức khởi quay chỉ vài tuần.

Trong Ant-Man and The Wasp, Scott Lang / Ant-Man và Hope Van Dyne / The Wasp cùng nhau dấn thân vào thế giới Hạ Nguyên tử để tìm kiếm Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

The Wasp (Chiến binh Ong) cũng là một siêu anh hùng có khả năng phóng to, thu nhỏ kích thước cơ thể như Ant-Man. Ảnh: Disney.

Janet vốn là mẹ ruột của Hope, đồng thời là The Wasp đời đầu tiên. Bà bị lạc ở không gian bí ẩn trong một lần hành hiệp cùng chồng mình - giáo sư Hank Pym (Michael Douglas).

Trailer đầu tiên của Ant-Man and The Wasp không hé lộ nhiều về mặt nội dung, mà chủ yếu tập trung vào các phân cảnh hành động, kỹ xảo. Nhờ có công nghệ, Ant-Man và The Wasp nay có thể thu nhỏ, phóng to cả một tòa nhà hoặc một chiếc xe hơi rất dễ dàng. Và điều đó giúp ích rất nhiều cho hai siêu anh hùng mỗi khi hành động.

Theo đạo diễn Peyton Reed, những sự kiện trong Ant-Man and The Wasp xảy ra ngay sau tập Captain America: Civil War (2016). “Liệu Hank Pym và Hope Van Dyne sẽ phản ứng thế nào khi thấy Scott Lang tham gia 'cuộc nội chiến siêu anh hùng’?. Chúng tôi đã mở đầu tập phim mới bằng ý tưởng đó”, ông nói.

Reed đồng thời thừa nhận ông thích màn xuất hiện của Giant-Man (Ant-Man khi hóa kích cỡ khổng lồ) ở Civil War, và sẽ tận dụng chi tiết đó trong tập phim mới.

Ant-Man and The Wasp - Người Kiến & Chiến binh Ong dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 29/6.