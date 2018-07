Siêu sao Hollywood hát bế mạc World Cup, bênh vực Neymar

Nam ca sĩ Will Smith sẽ biểu diễn "Live It Up", ca khúc chính thức của World Cup năm nay, tại lễ bế mạc tối 15/7. Anh cũng mong dư luận nhẹ nhàng hơn với ngôi sao Brazil Neymar.

Theo RT, hôm 13/7 FIFA công bố tên nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2018, diễn ra ngay trước trận chung kết Pháp - Croatia. Đó là Will Smith, nam ca sĩ kiêm diễn viên hạng A của Hollywood. Nói về World Cup, Smith cho biết anh rất vui vì được góp mặt tại giải đấu mà người Mỹ vốn bị "bỏ rơi bên lề" vì không tham gia thi đấu và bỏ lỡ "nguồn năng lượng toàn cầu kỳ diệu" từ World Cup. Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam - 3 giọng ca của Live It Up. Ảnh: Billboard. Trong cuộc họp báo về sự kiện bế mạc, nam ca sĩ nhắc lại lần đầu tiên anh góp mặt tại World Cup tại Hàn Quốc năm 2002. "Đó là lần đầu tiên tôi có được trải nghiệm độc đáo này. Bạn biết đấy, ở nước Mỹ, từ "footbal" có ý nghĩa hoàn toàn khác với chúng tôi. Tôi chợt nhận ra người Mỹ đã bị bỏ rơi khỏi một thế giới ngập tràn niềm vui. Vì thế, tôi đã đến dự 3 trong số 4 kỳ World Cup tiếp theo". Thêm vào đó, năm nay tài tử Men In Black cũng háo hức được đến thăm nước Nga "giàu có về lịch sử", nơi khiến anh nhận ra nước Mỹ non trẻ đến thế nào. Lần đầu tiên anh đến Nga là khi quay phim I, Robot cách đây 14, 15 năm. Biểu diễn cùng Smith tại lễ bế mạc World Cup 2018 sẽ là ngôi sao Mỹ Nicky Jam và Era Istrefi, ca sĩ người Kosovo. Will Smith dành nhiều tình cảm cho Neymar dù danh thủ đang bị dư luận cười nhạo. Ảnh: AP. Bên cạnh đó, là người hâm mộ bóng đá, Smith cũng dành vài lời cho một trong những ngôi sao mà anh yêu thích nhất giải đấu lần này. Trước câu hỏi về việc Neymar đã trở thành trò cười trên mạng xã hội sau khi thể hiện lối chơi đầy tiểu xảo tại World Cup, Will Smith thừa nhận nhưng vẫn dành cho anh sự ủng hộ. Smith nói: "Tôi đã ở trong ngành công nghiệp này quá lâu để có thể trả lời câu hỏi này, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã chơi tốt. Đó là người đàn ông tôi quý mến". Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Will Smith còn là một rapper và nhạc sĩ tài năng. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh từng được đề cử 5 giải Quả cầu vàng và 2 giải Oscar. Với vai trò ca sĩ, anh đã có trong tay 4 giải Grammy. Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi Ra mắt được hai tuần, ca khúc chủ đề World Cup 2018 nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều từ dư luận. Bài hát chủ đề World Cup 2018 gây tranh cãi trái chiều Sau hai tuần ra mắt, ca khúc chủ đề "Live it up" của Giải bóng đá lớn nhất hành tinh nhận nhiều ý kiến khen chê từ dư luận.