‘Siêu thú cuồng nộ’ của The Rock không gây sốt lớn tại Bắc Mỹ

Bom tấn “Rampage” của Dwayne “The Rock” Johnson giành ngôi đầu bảng tại khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua. Song, bộ phim thực tế chỉ nhỉnh hơn “A Quiet Place” đôi chút.

Trailer bộ phim 'Siêu thú cuồng nộ' "Rampage" là bộ phim dựa trên nguyên tác trò chơi cùng tên và có sự góp mặt của ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson.

Có mặt tại 4.101 phòng chiếu Bắc Mỹ từ 13/4, Rampage - dự án mới nhất của Dwayne “The Rock” Johnson - thu ước tính 34,5 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Thành tích là vừa đủ để bộ phim chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng phòng vé khu vực Bắc Mỹ, nhưng Warner Bros. và New Line Cinema khó có thể hài lòng về kết quả đó.

Hầu hết dự đoán từ giới quan sát đều cho rằng Rampage phải thu trên 40 triệu USD trong tuần công chiếu, và ngay cả kỳ vọng thấp nhất cũng ở mức 35 triệu USD. Trước tác phẩm hành động - giả tưởng, The Rock mới thắng lớn với Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) khi bộ phim của Sony suýt nữa chạm ngưỡng 1 tỷ USD.

Rampage có màn ra quân thấp hơn kỳ vọng tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Warner Bros.

Phản ứng từ giới phê bình dành cho Rampage là khá trái chiều. Chỉ 50% đánh giá từ báo giới là tích cực theo tổng hợp của Rotten Tomatoes. Trong khi đó, khán giả đại chúng tỏ ra khá hài lòng với bộ phim. Theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, họ chấm Rampage điểm A-.

Tuy nhiên, cơ may để tác phẩm tiêu tốn 120 triệu USD kinh phí sản xuất chạm mốc 100 triệu USD nội địa là cực kỳ mong manh. Rampage chỉ còn một tuần trống trải, trước khi phải nhường lại sân chơi cho Avengers: Infinity War.

Năm 2017, The Mummy của Tom Cruise mở màn với 31,7 triệu USD và kết thúc phát hành nội địa với tổng thu 80 triệu USD. Trước đó, năm 2014, Hercules của chính The Rock chào sân với 29,8 triệu USD, và khép lại quá trình trình chiếu tại Bắc Mỹ với chỉ 72 triệu USD.

Tuy nhiên, tình hình bán vé tại các thị trường quốc tế của Rampage lại tốt hơn rất nhiều. Bộ phim do đạo diễn Brad Peyton thực hiện có mặt tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trong cuối tuần qua và thu ước tính 114,1 triệu USD.

Dẫn đầu trong số đó là thị trường Trung Quốc với 55 triệu USD. Tiếp đến là Anh quốc (5,7 triệu USD), Hàn Quốc (5,7 triệu USD), Mexico (4,8 triệu USD) và Malaysia (3,5 triệu USD). Rampage vẫn còn một số thị trường tiềm năng chưa ra mắt là Pháp (2/5), Đức (10/5) và Nhật Bản (18/5).

Bất ngờ thắng lớn trong tuần khởi chiếu, A Quiet Place tiếp tục chứng tỏ sức mạnh đáng ngạc nhiên khi bám sát Rampage với 32,6 triệu USD từ 3.589 phòng chiếu. Tác phẩm kinh dị chỉ giảm 35,1% doanh thu so với tuần trước, mức tụt doanh thu đáng mơ ước đối với bất cứ nhà phát hành nào.

Sau 10 ngày trình chiếu, tác phẩm của vợ chồng John Krasinski và Emily Blunt đã gặt hái xấp xỉ 99,7 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 51,7 triệu USD khác từ các thị trường quốc tế. Đây quả là một chiến thắng đầy mỹ mãn đối với một dự án kinh dị chỉ tiêu tốn 17 triệu USD tiền sản xuất.

Trailer bộ phim 'Vùng đất câm lặng' Tác phẩm kinh dị theo chân một gia đình nhỏ buộc phải sinh tồn trong im lặng trước sự xuất hiện của một loài sinh vật đáng sợ.

Đây sẽ là bộ phim đầu tiên của Paramount kể từ sau hai bom tấn Star Trek Beyond (158,8 triệu USD) và Mission: Impossible - Rogue Nation (195 triệu USD) chạm mốc 100 triệu USD. Tất nhiên, đó là hai dự án tiêu tốn rất nhiều kinh phí sản xuất: 185 triệu USD và 150 triệu USD.

Ở vị trí thứ 3 là Truth or Dare với 19 triệu USD từ 3.029 phòng chiếu. Do đạo diễn Jeff Wadlow thực hiện với vỏn vẹn 3,5 triệu USD, đây là chiến thắng tiếp theo của xưởng phim Blumhouse sau The Visit, The Purge hay Happy Death Day.

Dù bị giới phê bình vùi dập không thương tiếc (điểm 15% trên Rotten Tomatoes), nhưng Truth or Dare lại khá được lòng khán giả với điểm B- theo Cinema Score B.

Cuối tuần này, Rampage và A Quiet Place đối đầu với một số tác phẩm mới như I Feel Pretty - phim hài của Amy Schumer (3.200 phòng chiếu) hay Super Troopers 2 (2.000 phòng chiếu). Các dự đoán hiện nghiêng về một cuộc trở lại đầy ngoạn mục của A Quiet Place - bộ phim kinh dị phải tới 20/4 mới ra mắt khán giả Việt Nam.