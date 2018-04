‘Siêu thú cuồng nộ’: Khi The Rock thu phục ba quái vật khổng lồ

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), Dwayne “The Rock” Johnson đã sẵn sàng chinh phục phòng vé thêm một lần nữa với “Rampage”.

Trailer bộ phim 'Siêu thú cuồng nộ' "Rampage" là bộ phim dựa trên nguyên tác trò chơi cùng tên và có sự góp mặt của ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson. Rampage là trò chơi điện tử ra đời năm 1986, khi người chơi điều khiển một trong ba quái vật khổng lồ - một con gorilla, một con sói hoặc một con thằn lằn - để đập phá các thành phố hoặc căn cứ quân đội. Tuy nhiên, phải sau hơn 30 năm, các nhà làm phim mới sẵn sàng đưa nguyên tác nổi tiếng lên màn bạc. Bước qua “lời nguyền” Bản thân Dwayne “The Rock” Johnson là một fan của trò chơi gốc. Trên tạp chí Total Film, anh hồi tưởng: “Khi tôi mới 13-14 tuổi và còn sống tại Hawaii, tôi hay trốn học để đi bơi, chơi bi-a, bi-lắc hoặc Rampage. Nên khi nhận cuộc gọi từ người bạn là nhà sản xuất Beau Flynn về ý tưởng chuyển thể trò chơi lên màn bạc, tôi gần như ngay lập tức bị cuốn hút”. Chính tình yêu dành cho trò chơi Rampage khi còn là một cậu thiếu niên khiến The Rock chủ động tích cực tìm kiếm đội ngũ biên kịch để xây dựng kịch bản cho dự án. Bởi bản thân nguyên tác chỉ là những màn đập phá liên miên, không có cốt truyện rõ ràng. Ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson thường hay trốn học để chơi Rampage khi còn là một cậu thiếu niên. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất hiểu rằng họ cần phải tạo ra một tác phẩm thuộc dòng thảm họa có quy mô khổng lồ. Đó là lúc Dwayne Johnson tìm đến đạo diễn Brad Peyton, sau khi hai người từng có cuộc hợp tác thành công với bộ phim động đất mang tên San Andreas hồi mùa hè 2015. Brad Peyton cho biết: “Thật tuyệt vời khi được tái ngộ Dwayne và các nhà sản xuất của San Andreas. Nhưng điều thích thú hơn cả là tôi có cơ hội tự do xây dựng một câu chuyện mang tính thời sự và phù hợp với điện ảnh đương thời”. Lúc này, mỗi khi một dự án điện ảnh dựa trên trò chơi ra đời, số đông công chúng lại nhắc tới “lời nguyền” dành cho thể loại. Ngay cả với những nguyên tác mang đậm tính sử thi như Warcraft hay Assassin’s Creed, thật khó để nói rằng Duncan Jones hay Justin Kurzel đã thực sự chinh phục cả fan của trò chơi gốc lẫn khán giả đại chúng và giới phê bình. Bản thân Dwayne “The Rock” Johnson cũng không lạ gì với “lời nguyền” ấy khi anh từng tham gia dự án Doom (2005). Anh hài hước chia sẻ: “Tôi đã thực hiện Doom, và góp phần tạo nên điều mà người ta hay gọi là lời nguyền, cũng như trải nghiệm điều đó”. Với Rampage, The Rock rất muốn phá vỡ lời nguyền dành cho thể loại phim dựa trên trò chơi điện tử. Nhưng ngôi sao hành động 45 tuổi nay ở vị thế hoàn toàn khác so với cách đây 13 năm. Anh quyết tâm xây dựng nên một cốt truyện thuyết phục, cũng như tạo ra những con quái vật khổng lồ đầy chân thực cùng xưởng kỹ xảo Weta Digital. Dĩ nhiên, yếu tố hài hước cũng là điều không thể thiếu trong Rampage. Ngược lại, đạo diễn Brad Peyton không hề biết rõ “lời nguyền” dành cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi cho tới khi Rampage chuẩn bị đóng máy. “Những tựa trò chơi được đưa lên màn bạc trong thời gian qua đều sở hữu cốt truyện phức tạp, khiến giới game thủ đam mê. Điều đó gây ra vô vàn khó khăn bởi bản thân người chơi trải nghiệm và tạo nên câu chuyện. Chúng tôi không phải đối diện với vấn đề ấy ở Rampage”, nhà làm phim bộc bạch. Theo Brad Peyton và The Rock, khi theo dõi bộ phim Rampage, các fan của trò chơi chắc chắn sẽ mỉm cười khi có dịp nhớ lại thuở ấu thơ. Nhưng họ đồng thời có thể lôi kéo một lượng lớn khán giả trẻ, hiện đại, đặc biệt là những người muốn ra rạp đơn thuần để giải trí với một bộ phim có sự xuất hiện của các quái vật. Trọng tâm là tình bạn Công việc đầu tiên của bộ đôi là thay đổi ý tưởng trung tâm của Rampage. Ở nguyên tác trò chơi, đám quái vật thực chất là do con người biến đổi thành. Trên màn bạc, chúng là những con vật trở nên đột biến sau khi tiếp xúc với một loại gene lạ. Nhân vật của The Rock - nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu loài linh trưởng Davis Okoye - là một sáng tạo hoàn toàn mới của các nhà làm phim. Người bạn thân nhất của anh là chú gorilla lưng bạc tên George. Mối quan hệ giữa bộ đôi gặp thử thách thực sự khi George bị biến đổi, bắt đầu đập phá. George vốn là người bạn thân thiết của Davis Okoye trước khi đột biến. Để thể hiện tình bạn đó, Brad Peyton đã tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất. Như việc vì George mang bộ lông màu bạc, Davis Okoye thường xuyên mặc áo trắng xuyên suốt bộ phim. Với kỹ thuật motion-capture, Jason Liles có nhiệm vụ vào vai chú gorilla trên trường quay. Anh góp phần tạo ra cho George những nét biểu cảm sinh động. Nhưng trên hết, Liles giúp The Rock thể hiện tốt hơn trước ống kính, và có thể khiến khán giả tin vào mối quan hệ thân thiết giữa hai nhân vật thuộc hai giống loài khác nhau. Sau khi công việc của Jason Liles hoàn thành, xưởng kỹ xảo Weta Digital bắt đầu trổ tài. Họ chính là những người đứng sau thành công của bộ ba phim tái khởi động thương hiệu Planet of the Apes - Hành tinh khỉ, nên việc hoàn thành George không phải là điều gì quá khó khăn. Không chỉ có The Rock Dwayne “The Rock” Johnson chắc chắn là ngôi sao lớn nhất của Rampage, nhưng một mình anh hẳn không thể tạo nên thành công cho bộ phim. Để thu phục các quái vật trong tác phẩm, nhân vật Davis Okoye của anh đồng hành với Cate Caldwall. Cô gái do Naomie Harris thủ vai là một tiến sĩ gene vấp phải nhiều hoài nghi, và là người đứng sau thứ gene đột biến cực kỳ nguy hiểm. Chứng kiến ba quái vật hoành hành, Cate đã tìm ra phương thuốc giúp chúng trở lại bình thường. Nhưng dự định của nữ tiến sĩ gặp nhiều trắc trở bởi Claire Wyden. Nhân vật của Malin Akerman là một nhà kinh doanh dược phẩm muốn trục lợi trên các nghiên cứu của Cate, cũng như mang nhiều âm mưu bí ẩn khác liên quan tới thuyết tiến hóa. Jeffrey Dean Morgan sắm vai mật vụ Russell khó lường trong phim. Đây là lúc khán giả gặp gỡ Burke - tay lính đặc nhiệm kỳ cựu nằm dưới trướng công ty của Claire. Nhân vật do Joe Manganiello đảm nhận, và chủ yếu diễn xuất trong bối cảnh rừng rậm. Tài tử Deathstroke của DCEU cho biết anh rất tiếc nuối khi không được diễn chung cảnh nào với The Rock. Bù lại, Manganiello có dịp thỏa thích chơi đùa với súng thật trên trường quay do tính chất của nhân vật Burke. Gương mặt con người quan trọng cuối cùng của Rampage là mật vụ Russell, với phần diễn xuất của Jeffrey Dean Morgan. Chính phủ Mỹ chắc chắn không thể ngồi yên khi chứng kiến ba quái vật hoành hành tại Chicago, và đại diện cho họ chính là Russell. Thật khó để xác định xem tay mật vụ là bạn hay thù của Davis Okoye. Những quái vật còn lại George cũng không phải là sinh vật duy nhất trong Rampage bị biến đổi. Thứ gene kỳ lạ còn khiến một con sói (tên Ralph trong trò chơi) và một con cá sấu (Lizzie) trải qua chuyển biến tương tự. Bộ ba khiến thành phố Chicago ngập chìm trong khói lửa. Bất chấp việc Rampage thuộc dòng giả tưởng, đạo diễn Brad Peyton cho rằng ông muốn tất cả cảnh cháy nổ, phá hoại phải trông thật nhất có thể. Tính chân thực xuất hiện ngay từ tạo hình của nhóm sinh vật (ngay cả khi sói Ralph mọc thêm cánh), cho đến hàng loạt hậu quả mà chúng gây ra. Bản thân xưởng kỹ xảo Weta Digital cho rằng 30 phút cuối phim là cực kỳ "điên rồ". “Đến rạp chiếu phim, ngay cả khi đã theo dõi các trailer, khán giả sẽ không biết Rampage đem đến cho họ điều gì. Bởi những gì nhóm sinh vật gây ra trong phim đều nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu như con sói mọc thêm cánh, thì hãy chờ xem cá sấu Lizzie biến đổi ra sao”, nhà làm phim tự tin cho biết. Sau hàng loạt phân cảnh cháy nổ, phá hoại, đặc biệt là 30 phút cuối phim mà xưởng Weta Digital gọi là “điên rồ”, The Rock và Peyton vẫn muốn Rampage mang một thông điệp nhất định. Họ tiếp tục nhấn mạnh vào tình bạn giữa Davis Okoye và George, và nhà làm phim khẳng định: "Thông điệp chống bạo lực đối với động vật trong tác phẩm là rất rõ ràng. Nhân loại đã tỏ ra vô trách nhiệm với các loài động vật suốt bấy lâu nay, và chúng tôi muốn khán giả ý thức điều đó thông qua bộ phim". Rampage chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 13/4 dưới tựa Siêu thú cuồng nộ. 