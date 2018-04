‘Siêu thú cuồng nộ’: The Rock giải cứu thế giới khỏi quái vật khổng lồ

Sau thành công phòng vé của “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), Dwayne “The Rock” Johnson lập tức trở lại bằng bom tấn dựa trên trò chơi mang tên “Rampage”.

Trailer bộ phim 'Siêu thú cuồng nộ' "Rampage" là bộ phim dựa trên nguyên tác trò chơi cùng tên và có sự góp mặt của ngôi sao Dwayne "The Rock" Johnson. Thể loại: Hành động, giả tưởng

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên chính: Dwayne “The Rock” Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan

Zing.vn đánh giá: 7/10 Bộ phim Rampage được dựa trên nguyên tác trò chơi nổi tiếng cùng tên, ra đời năm 1986. Bộ phim Rampage lấy cảm hứng từ loạt trò chơi “đi cảnh” cùng tên của hãng Bally Midway. Với nguyên tác, người chơi vào vai những quái vật khổng lồ, ghi điểm bằng cách phá hoại mọi thứ trên đường đi. Dù thương hiệu đã ra mắt từ năm 1986, mãi đến 32 năm sau, Rampage mới có cơ hội đặt chân lên màn ảnh rộng. Phiên bản điện ảnh nay có sự góp mặt của Dwayne “The Rock” Johnson, và thu hút sự tò mò của người hâm mộ bởi các tác phẩm gần đây của ngôi sao Fast 8 thường có chất lượng khá tốt. Dự án đồng thời đánh dấu cuộc tái ngộ giữa The Rock với đạo diễn Brad Peyton sau bộ phim thảm họa San Andreas (2015). Tác phẩm này cũng khá thành công khi thu về gần 480 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất vào khoảng 110 triệu USD. Nội dung cải biên, tập trung vào tình bạn Ở nguyên tác trò chơi, 3 quái vật mà người chơi có thể điều khiển bao gồm một con gorilla, một con sói và một con thằn lằn. Chúng vốn là những con người bị nhiễm hóa chất mà biến đổi thành "siêu thú". Song ở bản điện ảnh, nhóm quái vật đơn thuần bắt nguồn từ những loài sinh vật hoang dã, chịu ảnh hưởng từ thí nghiệm tuyệt mật của công ty hóa chất do hai chị em Claire (Malin Åkerman) và Brett Wyden (Jake Lacy) làm chủ. Trong đó, chú gorilla bạch tạng George vốn rất hiền lành, thường được chăm sóc bởi nhà linh trưởng học Davis Okoye (Dwayne Johnson). Sau khi hóa thành khổng lồ, chú như hóa điên, rồi cùng với 2 quái vật khác tiến vào thành phố, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. Lúc này, Davis buộc phải hợp tác cùng với tiến sĩ Kate Caldwell (Naomi Harris) và mật vụ Harvey Russell (Jeffrey Dean Morgan) của chính phủ nhằm tìm ra liều thuốc hóa giải cho sự đột biến quái gở. Mối quan hệ giữa Davis Okoye và chú gorilla tên George là tâm điểm của bom tấn. Khi so sánh với bản trò chơi không có cốt truyện rõ ràng, người xem dễ dàng nhận ra bộ phim Rampage lồng ghép khá yếu yếu tố nhân văn. Trong đó, nổi bật nhất là tình bạn kỳ lạ giữa George và Davis. Chú gorilla bạch tạng từng trải qua quá khứ đau thương khi cả gia đình bị bọn săn trộm sát hại dã man ngay trước mặt. Chỉ nhờ có may mắn, George mới được Davis cứu sống, và tình bạn gắn bó giữa hai cá thể nảy sinh từ đó. Theo dõi bộ đôi George - Davis, khán giả liên tục phải mỉm cười trước hàng loạt pha “đấu khẩu” bằng ngôn ngữ ký hiệu của họ. Chính nhờ sự phát triển tâm lý tinh tế, những khoảnh lặng về sau của họ tạo nên cảm xúc chân thật, không gượng ép. Kỹ xảo mãn nhãn Mức độ hoành tráng của Rampage chắc chắn làm khán giả thích thú với những đại cảnh quái vật đập phá trong thành phố, cảnh rơi máy bay trên không, hay cảnh con sói khổng lồ tiêu diệt cả một binh đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ. Đồng thời, kích thước vượt trội so với 2 quái vật còn lại, cộng với vẻ ngoài gai góc, hầm hố của cá sấu khổng lồ khiến người xem hoảng hồn khi nó lần đầu chính thức xuất hiện. Giống với nguyên tác, độ hung hãn và khả năng hủy diệt của sinh vật có cảm hứng từ Godzilla huyền thoại. Phim liên tục phô diễn những cảnh tàn phá, cháy nổ nhằm chiêu đãi thị giác khán giả. Tuy nhiên, nếu so với các siêu phẩm về đề tài quái vật khổng lồ khác như Godzilla (2014) hay Kong: Skull Island (2017), Rampage thiếu đi một phân đoạn thực sự ấn tượng, nổi trội hơn hẳn. Các phân cảnh đánh nhau trong thành phố của bộ phim mới thực tế cũng không quá gay cấn. Bởi điểm “ăn tiền” chính của Rampage nằm ở câu chuyện tình bạn cảm động liên kết toàn bộ mạch cảm xúc, nên ngay cả khi các cảnh quay hoành tráng không xuất sắc như mong đợi, người xem vẫn có thể cảm thấy hài lòng cho một dự án mang đậm tính giải trí như Rampage. Công bằng mà nói, xưởng kỹ xảo Weta Digital vẫn thành công khi tạo ra các siêu thú vô cùng sinh động. Bộ hàm khủng khiếp của cá sấu, con chó sói biết bay khó lường, hay biểu cảm của George là minh chứng điển hình cho việc đó. Dàn diễn viên tròn vai Ngoài hình thể vạm vỡ, Dwayne “The Rock” Johnson tiếp tục phát huy lối diễn xuất hài hước đã trở thành thương hiệu của bản thân. Sau Jumani: Welcome to the Jungle, anh tiếp tục mang lại không ít tiếng cười cho khán giả từ đầu đến cuối phim, cũng như đan xen một số phân khúc diễn biến nội tâm tinh tế về quá khứ. Tuyến nhân vật đồng hành cũng tạo ra một vài dấu ấn nhất định. Tiến sĩ Kate Caldwell của Naomie Harris là một cô nàng cá tính, muốn cùng Davis ngăn chặn âm mưu của hai chị em nhà Wyden nhằm chuộc lại lỗi lầm trước đây. Với một kịch bản không quá phức tạp, dàn diễn viên giàu kinh nghiệm không gặp mấy khó khăn khi tham gia Rampage. Ngoài ra, Harvey Russell của Jeffrey Dean Morgan cũng thể hiện tròn trịa hình tượng gã mật vụ thuộc hàng “cáo già”, nhiều lần tương trợ đắc lực cho Davis và Kate. Yếu tố bất ngờ không thể không nhắc đến chính là sự xuất hiện của Joe Manganiello trong một vài phân cảnh ở đầu phim. Thật tiếc là đất diễn của tài tử Magic Mike lại khá hạn chế. Xét về góc độ giải trí, Rampage thực sự làm tốt nhiệm vụ của tác phẩm. Không bị bó buộc vào nội dung nguyên tác, phim thậm chí còn vượt qua “lời nguyền” dành cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi. Bộ phim có thể thiếu đi sự đột phá, nhưng những cảnh tàn phá, cháy nổ với ba quái vật khổng lồ vẫn khiến số đông khán giả hài lòng. Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Siêu thú cuồng nộ. ‘Siêu thú cuồng nộ’: Khi The Rock thu phục ba quái vật khổng lồ Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), Dwayne “The Rock” Johnson đã sẵn sàng chinh phục phòng vé thêm một lần nữa với “Rampage”.