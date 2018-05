Siêu xe Aston Martin DB tiến hóa như thế nào?

Aston Martin DBS Mk1: DBS hoàn toàn khác lạ so với thiết kế kinh điển của Aston Martin, được sản xuất trong giai đoạn 1967-1972, nó là sự pha trộn giữa DB MK3 và DB6. Aston Martin DBS Mk1 vẫn trung thành với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 4.0 lít nhưng công suất được nâng lên 325 mã lực. Tên tuổi của mẫu xe này nổi như cồn khi xuất hiện trong các bộ phim On Secret Majesty Service (1969) và The Persuaders (1971). Sau thành công đó, DBS Mk1 được chuyển sang động cơ V8.