Sinh nhật của Sơn Tùng M-TP: Đằng sau sự nổi tiếng là gì?

Tùng dậy sớm hơn thường ngày, tự làm đồ ăn sáng trước khi gọi điện về cho gia đình. Tùng bảo đó là một ngày của Nguyễn Thanh Tùng, ngày "tớ được làm điều tớ thích".

Sơn Tùng M-TP thức dậy khi trời mới tảng sáng cho ngày đặc biệt của cậu, sinh nhật 5/7. "Hôm nay là ngày của Nguyễn Thanh 'Tùn'. Happy birthday to me". Tùng hào hứng hét to trước khi trải lại chăn gối, và rời khỏi giường.

Không ngủ nướng cả buổi sáng như hình dung của khán giả về ca sĩ, Tùng dậy sớm trong sinh nhật của mình. Vệ sinh cá nhân, tự làm đồ ăn sáng đơn giản, sau đó ra sân thượng, vừa ăn vừa check tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên smartphone và gọi điện về cho gia đình.

Điều ý nghĩa nhất cho hôm nay là gì? - Nhật kí 5/7/2018 giống như một phim ngắn của Sơn Tùng M-TP, một bộ phim kể về ngày đặc biệt của Tùng và không có kịch bản.



Tùng gọi bố mẹ và "cu" Hoàng (em trai) là những người quan trọng nhất. Tùng lần lượt lắng nghe lời chúc sinh nhật của từng thành viên trong gia đình. Cậu gật gù tâm đắc vì "cu" Hoàng hiểu mình đến lạ.

Kết thúc cuộc gọi, Tùng đứng trên cao, nhìn Sài Gòn đang thức dậy trong ngày mới, một ngày như bao ngày. Nhưng hôm nay lại đặc biệt với Tùng. Tùng tự nhủ 5/7 sẽ là ngày của Nguyễn Thanh Tùng, chứ không phải ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP.

Tùng ăn vận giản dị hơn thường thấy. Cậu thích màu đỏ nên chọn chiếc áo có... chút màu đỏ đi với đôi giày màu đỏ cho có phần ăn ý. Tóc tai cũng chỉ cần gọn gàng là được.

Trước khi ra ngoài, Tùng cầm trên tay chiếc khẩu trang, vật dụng không thể thiếu hàng ngày của Sơn Tùng M-TP, phân vân không biết có nên mang theo hay không. Nhưng sau đó, Tùng quyết định bỏ lại, hôm này là sinh nhật của Nguyễn Thanh Tùng mà!

Người lái xe riêng cho Tùng tên Hoàng. Bước vào xe, Tùng trêu: "Ông Hoàng ơi không cần mua quà gì đắt tiền cho tôi đâu". Anh tài xế im lặng và tủm tỉm cười. Tùng kéo cửa kính, và chờ đợi một ngày thú vị, khác biệt đang diễn ra.

Không biết một ngày bình thường của Sơn Tùng M-TP diễn ra như thế nào, nhưng với sinh nhật, cậu hưng phấn, và có phần "trẻ con". Tùng chỉ poster quảng cáo có ảnh của mình, và hét to "It's me". Cậu chào những người đi đường, và hào hứng nói chuyện với hai em nhỏ đang được mẹ chở đi học khi hai bên cùng đợi đèn xanh đỏ.

Xe đang chạy trên con đường đặc biệt. Tùng nhớ cậu từng mua chiếc xe máy đầu tiên cách đây 5 năm và chạy khắp con đường này. Ký ức ùa về vì cảnh quan không có quá nhiều thay đổi.

Xe đỗ lại bên đường, Tùng vào quán cà phê, gọi một ly nước và ngồi uống một mình. Những ánh mắt xung quanh nhìn Tùng, và mỉm cười. Họ đều còn rất trẻ, và tất nhiên ai cũng nhận ra Sơn Tùng M-TP.

Nhưng cũng có một người thật đặc biệt, đó là bà lão bán sách bên đường. Dù Tùng mua đúng cuốn tự truyện của mình, được bà lão giảm giá tận tám ngàn, nhưng bà lão không nhận ra Tùng - tác giả cuốn sách.

Tùng mua cuốn sách tự truyện của chính cậu bên đường.

Bà lão khen Tùng đẹp trai và hỏi: "Con có đi sửa chỗ nào trên mặt không?". Tùng hào hứng trả lời "Cuộc đời con chưa biết sửa gì luôn. Tất cả là con được thừa hưởng từ bố mẹ. Dạ vâng, con là người Bắc".

Bà lão bắt đầu ngờ ngợ, có khi nào chàng trai này là ca sĩ. Nhưng Tùng từ chối xác nhận. Tùng trêu bà lão: "Không, con là người bình thường thôi à. Đây là người con thích nên con mua cuốn sách này cho anh ấy. Không biết con có đẹp trai bằng thần tượng của mình không".

Chia tay bà cụ bán sách, Tùng hào hứng chụp ảnh kỷ yếu cùng các sinh viên đại học trước khi gặp một người đặc biệt, theo cách gọi của Tùng. Người đặc biệt ấy là một cô gái Tùng bất ngờ gặp trên hành trình không có chủ đích. Cả hai cùng chụp một tấm hình đặc biệt, cái Tùng sẽ lưu vào nhật ký của mình.

Hành trình ngày đặc biệt của Nguyễn Thanh Tùng cứ diễn ra như thế. Tùng bất ngờ xuất hiện trong buổi sinh nhật mà cộng đồng Sky ở Sài Gòn tổ chức, sau đó đi xem phim một mình, điều mà ngày thường hiếm khi Tùng có thể thực hiện.

Buổi tối, Tùng hẹn gặp hai người bạn "từ thuở hàn vi". Cả ba cùng thi đậu vào Nhạc viện TP.HCM, đều từng có ước mơ trở thành ca sĩ.

Nhưng chỉ có hoài bão của Sơn Tùng M-TP là thành hiện thực. Tùng động viên bạn của mình, thành công đâu nhất thiết cứ phải thành ca sĩ, làm giáo viên dạy nhạc cũng có thể coi là thành công.

Ở một quán ăn giản dị thay vì nhà hàng sang trọng, Tùng ngồi ăn với những người bạn của mình. Họ nói với nhau về tình bạn không đổi. Chẳng cần biết cuộc sống thế nào, bạn đúng nghĩa cứ alo là có mặt.

Tùng dặn hai người bạn của mình: "Sau này, tôi có thể nào hai ông phải giúp đỡ vì cuộc sống chẳng biết thế nào". Dứt câu nói, Tùng cười tươi, nụ cười rất thật.

Sơn Tùng M-TP đón tuổi 24 vào ngày 5/7, cách đây 3 ngày.

Đèn quán bất ngờ tắt. Những thành viên trong công ty của Sơn Tùng xuất hiện và hát ca khúc Happy Birthday chúc mừng sinh nhật Tùng. Tùng nhắm mắt, cầu nguyện và thổi nến. Đó cũng là chiếc bánh kem duy nhất trong ngày sinh nhật của cậu.

Tùng trở về phòng khi đêm đã xuống. Chàng trai 24 tuổi mở cửa và tự nhủ "Điều ý nghĩa nhất cho hôm nay là tớ được là tớ, các cậu ạ".

Cánh cửa khép lại, thoáng có một chút cô đơn đằng sau sự nổi tiếng. Nhưng Tùng đã hạnh phúc khi được sống trong một ngày ý nghĩa, một ngày bình dị, và một ngày... đúng thật là mình.