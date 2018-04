Sinh viên Sài Gòn bỏ học đi truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Nhiều sinh viên tin vào luận điệu vô lý của "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đến mức bỏ bê việc học, đi lang thang để truyền đạo khắp các cổng trường, công viên, trạm xe.

Sinh viên lang thang truyền đạo 'Thánh Đức Chúa Trời' Nhiều bạn trẻ bỏ bê việc học, lân la ở các cổng trường, công viên để tuyên truyền về "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Thời gian qua, nhiều người dân Sài Gòn thấy một số bạn trẻ đi rao giảng về "Hội Thánh Đức Chúa Trời" với những giáo lý rất kỳ quặc, phi khoa học. Không ít sinh viên tin theo và lôi kéo, dụ dỗ bạn bè, người thân cùng tham gia hội này.

Biểu hiện kỳ lạ

Trang hiện là sinh viên năm thứ hai, ngành Ngữ văn Trung Quốc, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), quê ở Đồng Nai. Từ sau Tết, bạn cùng phòng ký túc xá cho biết Trang có nhiều biểu hiện kỳ lạ, luôn hỏi và rao giảng về "Thánh Đức Chúa Trời".

Theo Ngọc Hạnh - bạn cùng phòng với Trang, cả phòng rất lo sợ trước những biểu hiện của Trang: “Bạn ấy suốt ngày rao giảng về 'Đức Thánh Chúa Trời', hỏi mọi người trong phòng có biết đạo này không, đôi lúc còn có những hành động rất kỳ dị”.

Chuyển đến sống trong ký túc xá khoảng 6 tháng trước, Trang khiến các thành viên cùng phòng ngần ngại khi thấy rất ít khi tắm rửa, ăn uống, thường xuyên mở nhạc thánh, đọc kinh thánh. Nếu có ăn uống, nữ sinh này cũng chỉ toàn ăn mì gói xin từ những người khác trong phòng. Sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, xanh xao.

"Ban đầu, tụi em nghĩ có thể do bạn đó đi làm thêm, mệt mỏi và không có thời gian nên mới vậy. Sau này, khi bạn ấy hỏi mọi người trong phòng về 'Đức Thánh Chúa Trời', rồi nói con cái không phải do cha mẹ sinh ra mà do chúa trời sinh ra, tụi mình đều phát hoảng và lơ đi. Bạn ấy còn khuyên thành viên trong phòng nên đi lễ vượt qua để tai qua nạn khỏi. Có hôm, bạn ấy mang bánh từ đâu về, nhất quyết bảo chúng mình phải ăn trước 12h đêm", Hạnh kể lại.

Nửa đêm, Trang bật dậy, chui vào nhà vệ sinh đọc kinh thánh tới sáng. Theo lời kể của Hạnh, Trang đi suốt ngày, có khi đến khuya mới về. Nhưng cứ về đến phòng, bạn lại ngủ li bì hoặc chỉ mở sách kinh thánh đọc, không thấy học hành gì.

Làng đại học ở Sài Gòn xuất hiện nhiều người truyền đạo

Trường hợp của nữ sinh Trang không phải là cá biệt. Nhiều sinh viên sống tại khu vực làng đại học (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết mấy tháng gần đây, họ bắt gặp nhiều đối tượng rao giảng về "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Các diễn đàn sinh viên cảnh báo nhau về Hội thánh đức chúa trời. Ảnh: Chụp màn hình.

Bạn Lâm Vân Nghiêm, sinh viên năm 2, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay cách đây một tuần, nam sinh này bắt gặp hai bạn nữ đi truyền đạo.

"Mình đang ngồi dưới sân ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, hai bạn nữ lại hỏi có biết 'Đức Thánh Chúa Trời' không. Mình bảo không, bạn nữ cứ nói mãi về chuyện này và khuyên mình nên đi lễ. Các bạn còn cho mình trang web của hội”, Nghiêm kể lại.

Hoài Như, sinh viên năm 3, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết hơn một tháng qua, bạn đã 4 lần gặp sinh viên đi truyền đạo ở khu vực làng đại học.

“Các bạn này cầm theo cuốn sách nhỏ, dày cộm, kêu là kinh thánh. Họ giảng giải thiên tai, chiến tranh xảy ra... là do chúa trời phẫn nộ, kêu gọi đến tham gia tiệc uống rượu gì đó để vượt qua”, Như kể.

Trạm xe buýt, ký túc xá, khuôn viên trường học, công viên… là những địa điểm hoạt động thường xuyên của những người đi truyền đạo thánh đức chúa trời.

Nhiều trường cảnh báo sinh viên

Liên quan hoạt động của một tổ chức có tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời", nhiều trường cao đẳng, đại học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã ra thông báo, yêu cầu sinh viên cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, tham gia hội này.

ĐH An Giang cảnh báo sinh viên về Hội thánh đức chúa trời. Ảnh: Chụp màn hình.

Chiều 19/4, ban giám hiệu trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long ra thông báo, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học sinh, sinh viên, tránh tiếp xúc các thành viên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng có thông báo đến toàn thể sinh viên không được tham gia vào hội trên.

Ngày 20/4, ĐH An Giang cũng ra thông báo yêu cầu học sinh, sinh viên tránh tiếp xúc những người tự xưng là thành viên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Bỏ vợ con để đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" Một năm trước, anh Khang (Hà Nội) bắt đầu có những biểu hiện lạ, liên tục đòi đập bát hương, không muốn thờ cúng ông bà. Gia đình biết anh đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" nên khuyên can hết lời, nhưng anh vẫn khăng khăng giáo lý của hội là lẽ sống của mình. Chị Lan - em gái anh Khang - kể: “Từ một trí thức, làm việc ở công ty nước ngoài, anh trở nên cuồng tín. Con đau ốm, anh không lo lắng, chăm sóc vì tin rằng nó sẽ tự khỏi. Nhà có cúng bái, giỗ chạp, anh không tham gia vì cho rằng đó là ma quỷ. Từ một người con ngoan ngoãn trong gia đình, người chồng, người cha tốt, anh Khang trở thành người vô cảm. Chị Hạnh - vợ anh - đau đớn khi nhìn chồng dần rời bỏ gia đình nên đã theo dõi, tìm đến tận nơi của hội này. Mặc cho chị gào khóc, van xin, họ không quan tâm. Chị báo công an, chính quyền địa phương nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Vợ con, người thân trong nhà tìm mọi cách lay chuyển, khuyên can anh về với gia đình nhưng vô vọng. Đỉnh điểm, chị Hạnh lấy việc ly hôn để anh lựa chọn. Cuối cùng, anh vẫn chọn đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" và đã bỏ nhà đi hơn 2 tuần nay.

* Tên nhân vật đã thay đổi.