Sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng tại cung đường vàng Nha Trang

Với lợi thế giáp biển, nằm gần các hạ tầng du lịch và tọa lạc trên cung đường đẹp tại Nha Trang, dự án The Costa thu hút nhiều quan tâm của giới đầu tư.

Xét trong mối tương quan giữa 3 thị trường Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc, Nha Trang được xem là thị trường non trẻ hơn. Song, với vị thế là một trong những trung tâm du lịch của cả nước, có sân bay quốc tế vừa đi vào vận hành, Nha Trang thu hút nhiều du khách nước ngoài, sở hữu tiềm năng không hề kém cạnh.

Với lợi thế giáp biển và gần nhiều hạ tầng du lịch, các dự án BĐS nghỉ dưỡng ở Nha Trang cũng đa dạng hơn về vị trí. Dự án tập trung nhiều tại các phường dọc bờ biển, cách bãi biển 1-2 km. Trong đó, hoạt động BĐS nghỉ dưỡng trên cung đường Trần Phú diễn ra sôi động, trở thành tài sản sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư.

Khu căn hộ cao cấp The Costa Nha Trang nằm ngay trung tâm cung đường vàng Trần Phú.

Một trong những dự án tiêu biểu trên cung đường vàng này là khu căn hộ cao cấp The Costa Nha Trang do TD Corp., làm chủ đầu tư. Dự án toạ lạc tại trung tâm đường Trần Phú - cung đường đẹp ôm trọn vịnh biển Nha Trang. Với thiết kế, tiện ích đạt chuẩn 5 sao, The Costa Nha Trang nhắm đến thị trường ngách là dòng khách thượng lưu, doanh nhân thành đạt.

The Costa Nha Trang Residences có tổng 297 căn hộ, diện tích 100-500 m2, vị trí đẹp, thiết kế chia từng khối theo kiểu giật cấp so le, càng về phía sau càng vát diện tích, hệ thống kính sử dụng tối đa. Từ mỗi căn hộ, khách hàng có thể ngắm cảnh vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

The Costa Nha Trang có thiết kế, tiện ích 5 sao.

Ông Nguyễn Hoàng (55 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Hiện gia đình tôi muốn đầu tư một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Tôi quan tâm tới những dự án có khả năng sinh lời tốt nhưng quan trọng hơn cả là an toàn, bảo toàn được vốn. Do đó, ưu tiên hàng đầu là những dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, vị trí đẹp và có nhiều dư địa về giá trị”.

The Costa Nha đã hoàn thiện cơ sở pháp lý và hạ tầng, có thể cấp sổ hồng và bàn giao cho chủ sở hữu. Trong bối cảnh quỹ đất tại khu trung tâm Nha Trang ngày một eo hẹp, The Costa Nha Trang được xem là một trong những khu căn hộ du lịch cao cấp cuối cùng trên mặt tiền đường Trần Phú với giá bán hấp dẫn.

Nội thất cao cấp trong căn hộ.

Hơn 100 căn đã bán trong giai đoạn 1, quỹ căn hộ cho giai đoạn 2 trở nên hạn chế. Thêm vào đó, việc dự án hoàn thành từ trước giúp giá bán căn hộ trong giai đoạn 2 thấp hơn nhiều so với các dòng sản phẩm BĐS trên đường Trần Phú hiện nay.

Bên cạnh khoản thặng dư mỗi năm khi sử dụng căn hộ dịch vụ để cho thuê, giá trị tài sản gia tăng theo thời gian giúp nhà đầu tư tích lũy tài sản về lâu về dài. Hiện tại, khách hàng thanh toán 40% giá trị căn hộ được nhận nhà ngay, 60% còn lại có thể thanh toán chậm vào tháng 12 năm sau với chương trình hợp tác cùng ngân hàng.