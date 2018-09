Sở hữu iPhone 6S, 6S Plus giá từ 4,6 triệu đồng tại Di Động Việt

Tại cửa hàng Di Động Việt, khách được thoải mái lựa chọn các dòng máy iPhone 6S, 6S Plus đủ màu sắc và dung lượng, giá từ 4,6 triệu đồng.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, khách hàng cảm thấy hài lòng với ngoại hình và chất lượng của iPhone 6S, 6S Plus cũ bán ra tại đây. Tất cả sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt. Mặt khác, lượng hàng iPhone 6S, 6S Plus tại cửa hàng hiện khá ổn định và đầy đủ tùy chọn màu sắc cũng như bộ nhớ.

Giá bán của các phiên bản lựa chọn này không chênh lệch đáng kể, vì vậy, người dùng dễ dàng mua được model phù hợp sở thích và nhu cầu sử dụng. iPhone 6S, 6S Plus phiên bản 16 GB có giá lần lượt từ 4,57 triệu đồng và 6,97 triệu đồng.

Khách hàng thêm khoảng 1 triệu đồng nếu lựa chọn phiên bản bộ nhớ cao hơn. Phiên bản màu vàng gold được ưa chuộng chỉ cao hơn các bản phối màu còn lại khoảng 100.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng được tặng kèm đầy đủ phụ kiện mà không phải thêm tiền.

Mặc dù iPhone mới sắp lên kệ nhưng thế hệ iPhone 6S, 6S Plus cũ vẫn được nhiều người yêu thích.

Đại diện Di Động Việt cho biết, mức giá này được áp dụng cho phiên bản quốc tế, trải nghiệm ổn định và không xuất hiện lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống mang đến chính sách bảo hành hấp dẫn để khách hàng cảm thấy yên tâm hơn. Sản phẩm được bảo hành mặc định trong 6 tháng, kiểm tra máy trong 33 ngày, dùng thử 7 ngày, bảo hành pin một đổi một trong một năm.

iPhone 6S, 6S Plus sở hữu mức giá ưu đãi tại Di Động Việt.

Ngoài những yếu tố trên, hệ thống cũng mang đến chương trình ưu đãi kích cầu mua sắm hấp dẫn. Cụ thể trong tháng 9, khách hàng mua thêm gói bảo hành rơi vỡ cho iPhone 6S, 6S Plus được tặng thêm một năm bảo hành nhưng giá vẫn từ 450.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giait thưởng là iPhone XS phiên bản 64 GB vừa ra mắt.

Khách hàng cảm thấy hài lòng về chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi khi đến Di Động Việt.

Ngoài các phiên bản iPhone 6S, 6S Plus, độc giả có thể tham khảo một số dòng iPhone cũ khác tại Di Động Việt như iPhone SE quốc tế giá 3,17 triệu đồng; iPhone 7 quốc tế giá 7,67 triệu đồng; iPhone 7 Plus quốc tế giá 0,97 triệu; iPhone 8 quốc tế giá 12,77 triệu đồng; iPhone 8 Plus quốc tế 14,47 triệu; iPhone X quốc tế giá 18,97 triệu.