Số phận 10 ngôi sao Brazil từng khoác áo Barca

Chia tay Ronaldo, Barca lập tức có phương án thay thế mang tên Rivaldo. Ngôi sao đến từ Deportivo La Coruna hòa nhập rất nhanh và trở thành nguồn cảm hứng trên hàng công giúp Blaugrana liên tiếp giành 2 chức vô địch La Liga. Nhưng sau khi HLV Louis van Gaal lên nắm quyền, Rivaldo nhanh chóng bị hắt hủi. Tuyển thủ Brazil bị đẩy sang chơi bên cánh trái thay vì được tự do tung hoành ở vị trí số 10 ưa thích và thậm chí phải ngồi dự bị do mối quan hệ căng thẳng với ông thầy người Hà Lan. Rivaldo rời Camp Nou trong tức tưởi ở mùa hè 2002 theo diện chuyển nhượng tự do.