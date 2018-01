So sánh 10 địa điểm ăn chơi hút giới trẻ tại Sài Gòn

The New Playground Khu mua sắm dưới lòng đất ngay tại trung tâm quận 1 được nhiều người trẻ đánh giá là khu tổ hợp hút khách nhất Sài Gòn. Nơi đây tập trung chủ yếu các thương hiệu thời trang "quen mặt" của giới fashionista Sài thành. Các cửa hàng được sắp xếp rộng rãi, khá dễ tìm, xen lẫn với góc "sống ảo", nghệ thuật mà chỉ cần giơ máy lên là có thể "thả dáng". Nhưng cũng chính vì quá "hot" mà vào cuối tuần, ngày lễ, The New Playground thường rơi vào tình trạng quá tải, không có chỗ gửi xe, và nằm trong điểm nóng tắc đường của TP.HCM.