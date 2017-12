iPhone 7 Plus có kích thước tổng thể lớn hơn Galaxy Note FE khá nhiều nhưng mẫu điện thoại của Samsung lại có kích thước màn hình lớn hơn. Cụ thể, kích thước màn hình trên iPhone 7 Plus là 5,5 inch trong khi Galaxy Note FE là 5,7 inch. Kích thước nhỏ hơn nhưng màn hình lớn hơn khiến Note FE có tỷ lệ phủ màn hình lên đến 79% trong khi iPhone 7 Plus chỉ 67,7%. Điều này khiến mặt trước của Galaxy Note FE trông thanh thoát, tạo hiệu ứng thị giác vô cực hơn.