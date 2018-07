So sánh mô hình 3D của iPhone 2018 với iPhone X và iPhone 6

Một tài khoản Twitter vừa cho người dùng cái nhìn về sự khác biệt giữa những chiếc iPhone 2018 với các thiết bị tiền nhiệm thông qua một mô hình 3D.

Theo thông tin rò rỉ, Apple sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone 2018 bao gồm bản nâng cấp của iPhone X, iPhone X Plus với màn hình lớn và một chiếc iPhone "giá rẻ" sử dụng màn hình LCD.

Tài khoản @Lorenz_Keller vừa đăng tải một đoạn video lên Twitter cho chúng ta thấy cái nhìn cận cảnh về mô hình 3D của chiếc iPhone X Plus và iPhone "giá rẻ".

Mô hình 3D của 2 mẫu iPhone 2018 So sánh mô hình 3D của 2 chiếc iPhone 2018 vói iPhone X và iPhone 6

iPhone X Plus và iPhone "giá rẻ" có ngoại hình gần như tương tự với mẫu iPhone X. Kích thước tổng thể của cả 2 máy đều không lớn hơn quá nhiều khi so với iPhone X do phần viền đã được làm mỏng đi.

Cũng theo đó, mặt lưng của chiếc iPhone "giá rẻ" trông khá giống so với iPhone 6 với 1 camera đặt góc trên bên trái. Còn về kích thước, iPhone 6 tuy có màn hình nhỏ hơn nhưng kích thước tổng thể lại gần tương đương với 2 mẫu máy mà Apple sắp cho ra mắt với màn hình lớn hơn khá nhiều.