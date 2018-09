Sợi dây chuyền trên cổ vạch mặt kẻ giết người

Theo một cán bộ điều tra thì vụ bà Mỹ (tên đã thay đổi, 47 tuổi, ngụ huyện Kế Sách) bị sát hại, hung thủ không để lại nhiều dấu vết tại hiện trường. Do đó, việc phá án sẽ gặp khó khăn nếu người hàng xóm của nạn nhân không cung cấp thông tin về chuyện bà Mỹ bán dừa tươi trước khi bị giết vài ngày.

Sau khi không tìm được người mua dừa ở địa phương thì trinh sát đi sang các xã lân cận thì phát hiện một thanh niên trèo cây hái dừa rất hay. Đó là Thạch Đen (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành), từng có tiền sự liên quan đến trộm cắp.

Những người hàng xóm của Thạch Đen cho biết lúc ở xã giáp ranh xảy ra án mạng thì thanh niên này không có nhà. Đến sáng 17/9, anh ta xuất hiện tại một quán cà phê ở xã Phú Tâm và điều đặc biệt là trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

"Trinh sát nghĩ rằng Thạch Đen làm nghề hái dừa thuê thì khó có nhiều tiền để mua dây chuyền đeo. Thêm vào đó là hành tung khả nghi của anh ta trong thời gian xảy ra cái chết của bà Mỹ nên công an đã mời Đen về trụ sở làm việc", cán bộ trong ban chuyên án kể.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, đến trưa 17/9, gã trai này mới thừa nhận việc sát hại bà Mỹ rồi cướp đi sợi dây chuyền vàng. Nghĩ rằng hành tung khó bị lộ nên Đen đeo nữ trang của nạn nhân để "khoe" với bạn bè.

Nói về lý do sát hại bà Mỹ, Thạch Đen khai rằng anh ta có mâu thuẫn với người phụ nữ sống độc thân. Cụ thể là hôm hái dừa thuê cho bà Mỹ vào đầu tháng 9, Đen không chịu trèo lên một cây khá cao nên bị gia chủ dọa sẽ không người làm thuê này vào vườn.

Lúc chuyển dừa từ vườn nhà bà Mỹ xuống sông, Thạch Đen làm rơi xuống nước vài trái. Bà chủ vườn lớn tiếng và bắt anh ta nhảy xuống nước vớt dừa đã gây cho Đen ôm lòng thù hận.

Đêm 14/9, Đen trèo tường để đột nhập nhà nạn nhân từ chỗ thông gió. Sau đó, hắn vào phòng ngủ và bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Trước khi tẩu thoát, thủ phạm lấy của bà Mỹ một sợi dây chuyền và có ý định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, thấy người phụ nữ bất động nên anh ta kéo thi thể vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước.

Sáng hôm sau, anh rể bà Mỹ đến nhà em vợ để lấy xe máy đi làm thì phát hiện chìa khóa cửa sau cắm vào ổ nhưng không mở. Ông này gọi vợ là bà Trần Mỹ Tuyết (chị bà Mỹ) đến kiểm tra.

Khi vợ chồng bà Tuyết vào phòng ngủ thì thấy mọi vật dụng ngổn ngang. Họ gọi điện thoại cho bà Mỹ thì chuông reo nhưng không có người nghe máy. Một lúc sau, hai người xuống nhà vệ sinh thì phát hiện thi thể nạn nhân cắm đầu trong thùng nước, trên người không mặc quần áo.

Chiều 20/9, Công an Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Thạch Đen về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Sau khi ban chuyên án bắt được Thạch Đen, đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến Công an huyện Kế Sách để tặng giấy khen cho 9 cá nhân, 2 tập thể có thành tích phá án nhanh. Ngoài phần thưởng 10 triệu đồng của công an tỉnh, ban chuyên án còn được UBND huyện Kế Sách thưởng nóng 10 triệu đồng.