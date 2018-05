‘Solo’ và chiếc ghế đạo diễn đầy cạm bẫy của ‘Star Wars’

Việc một dự án lớn như “Solo: A Star Wars Story” sa thải đạo diễn khi còn chưa quay xong là điều thực sự hiếm thấy và khiến bộ phim vấp phải không ít hoài nghi trước giờ ra mắt.

Trailer bộ phim 'Solo: Star Wars ngoại truyện' Phần ngoại truyện của thương hiệu "Chiến tranh giữa các vì sao" xoay quanh thời trẻ tuổi của nhân vật Han Solo huyền thoại.

Trong lúc dòng phim siêu anh hùng đang thắng thế tại phòng vé nhờ Avengers: Infinity War hay tới đây là Deadpool 2, có lẽ chỉ một thương hiệu đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với thể loại: Star Wars.

Chiến tranh giữa các vì sao năm nay chưa trình làng tập IX của mạch truyện chính. Thay vào đó, Lucasfilm và Disney mang đến câu chuyện về thời trẻ tuổi của nhân vật phi công huyền thoại Han Solo. Hình tượng gắn liền với Harrison Ford suốt hơn 40 năm qua nay được giao cho tài năng trẻ Alden Ehrenreich.

Solo: A Star Wars Story dự kiến trả lời khán giả nhiều câu hỏi về quá khứ của Han Solo, Lando Calrisssian (Donald Glover) hay Chewbecca (Joonas Suotamo). Song, một thắc mắc thú vị không kém là việc tác phẩm đúng ra do ai thực hiện.

Star Wars và vấn đề với chiếc ghế đạo diễn

Lẽ ra câu hỏi có phần thừa thãi đó sẽ chẳng tồn tại nếu như quá trình ghi hình của Solo: A Star Wars Story không gặp nhiều trắc trở đến thế. 6 tháng đầu tiên, bộ đôi Phil Lord và Chris Miller - những người từng thực hiện loạt Jump Street và The LEGO Movie - chịu trách nhiệm chỉ đạo dự án.

Bản thân Lord và Miller đã tham gia rất nhiều các sự kiện quảng bá cho Solo nói riêng, và Star Wars nói chung trước khi dự án bấm máy. Song, tới tháng 6/2017, họ bị đuổi việc.

Phil Lord và Chris Miller ngồi phía sau trong một sự kiện quảng bá cho thương hiệu Star Wars ở London, Anh. Ảnh: Tuấn Mark.

Lucasfilm mau chóng tìm kiếm người thay thế. Và đó là cái tên kỳ cựu 64 tuổi Ron Howard. Ông lập tức cho quay lại rất nhiều cảnh mà hai người tiền nhiệm trẻ tuổi hơn đã thực hiện để gấp rút hoàn thành Solo.

Trước đó, Phil Lord và Chris Miller còn xảy ra tranh cãi với nhà biên kịch Lawrence Kasdan. Ông là người đã viết nên kịch bản cho The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, và nay là Solo. Một số nguồn tin cho rằng hai vị đạo diễn 42 tuổi không thích việc Kasdan có mặt trên trường quay và tỏ ra không hài lòng với những gì họ làm.

Một cái tên quan trọng nữa trong các dự án Star Wars là Kathleen Kennedy. Người phụ nữ 64 tuổi vô cùng quyền lực là chủ tịch của Lucasfilm, và được chính George Lucas thuê về ngay trước khi hãng phim của ông bị Disney thâu tóm. Nói cách khác, Kennedy hiện là người chịu trách nhiễm về cỗ máy in tiền trị giá hàng tỷ USD mang tên Chiến tranh giữa các vì sao.

Những vụ lùm xùm kiểu này không hề thiếu tại Hollywood, và rất nhiều thương hiệu điện ảnh lớn cũng từng trải qua diễn biến tương tự. Song, chuyện đuổi việc đạo diễn trong lúc phim còn chưa quay xong là điều thực sự hiếm thấy.

Kathleen Kennedy là một trong những cái tên quyền lực bậc nhất Hollywood lúc này. Nhưng việc ghế đạo diễn của thương hiệu Star Wars liên tục bị thay đổi khiến không ít fan hoài nghi về cách làm việc của bà. Ảnh: Fortune.

Một nguồn tin của Wall Street Journal tiết lộ rằng Phil Lord và Chris Miller muốn Solo mang phong cách hiện đại, đồng thời là sự hòa trộn giữa thể loại phiêu lưu và hài hước. Trong khi đó, người thay thế Ron Howard lại thích tái hiện bầu không khí của loạt phim gốc do George Lucas thực hiện cách đây 40 năm.

Lúc này, fan của Star Wars có quyền đặt hoài nghi với đội ngũ nhà sản xuất. Tính từ Star Wars: The Force Awakens (2015), Lucasfilm và Disney đã và đang thực hiện 5 dự án phim khác nhau. Quá nửa trong số đó gặp vấn đề về vị trí đạo diễn.

J.J. Abrams và Rian Johnson làm tốt với lần lượt The Force Awakens và The Last Jedi (2017). Nhưng phần ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (2016) của Gareth Edwards gây ra không ít tranh cãi.

Theo dõi một bản dựng ban đầu của Edwards, hãng phim quyết định thay thế anh bằng Tony Gilroy trong quãng thời gian hậu kỳ còn lại. Gilroy cho quay thêm một số cảnh, dựng lại bản phim, và sau này chia sẻ rằng tình trạng bộ phim khi ông mới có mặt là “rất tệ”.

Hay như Star Wars IX dự kiến ra mắt trong năm sau cũng đã thay đổi đạo diễn ngay từ khi chưa bấm máy. Nhà sản xuất Kathleen Kennedy tỏ ra không hài lòng với phần kịch bản của đạo diễn Colin Trevorrow (Jurassic World). Và kết quả là việc bà quyết định cho gọi lại J.J. Abrams.

Gió có đổi chiều?

Ý kiến xung quanh Kathleen Kennedy rất khác nhau. Có người cho rằng bà hay thay đổi ý kiến và không giỏi thảo luận với các đạo diễn. Nhưng Rian Johnson - người “đi tới cuối con đường” với The Last Jedi - lại cho rằng Kennedy đã tạo cho anh mọi điều kiện để có thể sáng tạo tối đa.

Hay J.J. Abrams thì cho biết ông thường có ý kiến trái ngược với Kennedy, nhưng cả hai luôn tìm ra cách “hòa giải” hữu hiệu và làm sao tốt nhất cho tác phẩm.

Những người từng làm việc với người phụ nữ quyền lực ở E.T., Jurassic Park hay The Sixth Sense đưa ra quan điểm rằng Kathleen Kennedy là một nhà quản lý giỏi, chứ không phải là một cá nhân sáng tạo. Do đó, bà vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Lawrence Kasdan - một trong những bộ óc giúp tạo nên Star Wars thuở ban đầu.

Ba bộ phim Star Wars gần nhất đều đạt doanh thu trên 1 tỷ USD. Ảnh: Disney.

Lucasfilm dưới bàn tay của Kathleen Kennedy đã sản xuất ra ba bom tấn. The Force Awakens, Rogue One và The Last Jedi đều đạt doanh thu trên 1 tỷ USD toàn cầu, cũng như nhận được số điểm rất cao trên Rotten Tomatoes.

Song, lại có ý kiến bi quan cho rằng Chiến tranh giữa các vì sao đang chuẩn bị trải qua quãng thời gian suy thoái. The Last Jedi thực tế gây tranh cãi lớn về mặt nội dung trong chính cộng đồng fan ruột, và tốc độ bán vé hao hụt nhanh chóng cho thấy hiệu ứng truyền miệng về tác phẩm là không tốt.

Khi điềm xấu bắt đầu xuất hiện, Solo: A Star Wars Story là cái tên tiếp theo được trình làng. Trở lại năm 2015, tại một sự kiện của Chiến tranh giữa các vì sao tại London, Anh, Phil Lord và Chris Miller đã gọi dự án là “giấc mơ biến thành hiện thực” của bản thân.

Nhưng giấc mơ ấy rốt cuộc tan vỡ. Tháng 1/2017, nhiều nguồn tin từ trường quay cho biết tất cả đều muốn chống lại hai nhà làm phim. Việc phải quay đi quay lại một cảnh quá nhiều lần khiến ê-kíp và các diễn viên cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Đây thực tế là điều thường thấy trên trường quay của các dự án hài hước, bởi nhà làm phim muốn tìm ra khoảnh khắc gây cười đắt giá nhất cho khán giả. Song, với một dự án lớn như Solo, thời gian không đứng về phía Phil Lord và Chris Miller.

Solo: A Star Wars Story đón nhận không ít phản ứng trái chiều từ giới phê bình sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2018. Ảnh: Disney.

Tới mùa xuân năm ngoái, sự việc càng trở nên trầm trọng khi Lawrence Kasdan đích thân đến trường quay của Solo ở London. Ông công khai bày tỏ ý kiến phản đối dành cho hai vị đạo diễn ngay trước mặt ê-kíp và diễn viên. Lord - Miller không hài lòng về điều đó, nhưng họ vẫn muốn hoàn thành tác phẩm của mình.

Song, căng thẳng cứ thế leo thang. Và cho tới tháng 6/2017, Kathleen Kennedy buộc phải vào cuộc và đuổi việc họ. Phil Lord và Chris Miller biết rằng mình đã làm mất lòng Kennedy, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ khi phải chia tay trong cay đắng như thế.

Đến khi Ron Howard được chọn, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn. Ông cho quay lại nhiều cảnh mà Lord - Miller đã thực hiện. Có những trường đoạn mà hai đạo diễn cũ mất cả ngày ghi hình chưa xong. Nhưng dưới bàn tay của Howard, ê-kíp chỉ tốn có vài giờ đồng hồ. Một nguồn tin thân cận của Lucasfilm cho rằng tới 70% thành phẩm là đến từ Ron Howard.

Mùa đông 2017, Phil Lord và Chris Miller được xem một bản dựng của Solo do Ron Howard thực hiện. Theo dõi xong, họ quyết định không đòi giữ tên mình ở vị trí đạo diễn, dù theo luật của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ thì hai người có quyền làm vậy. Thay vào đó, Lord - Miller chỉ đề tên ở vị trí giám đốc sản xuất.

Có thể thấy Kathleen Kennedy đã giải quyết ổn thỏa những lùm xùm hậu trường của Solo: A Star Wars Story. Song, sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2018, bộ phim đón nhận không ít phản ứng trái chiều từ giới phê bình. Số điểm của Solo trên Rotten Tomatoes lúc này chỉ là 72%, tức thuộc hàng thấp nhất trong thương hiệu Star Wars.

Dẫu vậy, theo giới quan sát thị trường Bắc Mỹ, Solo vẫn có thể thu 150-160 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu. Điều đó đủ giúp cỗ máy in tiền Star Wars tiếp tục vận hành. Mà như Kennedy mới “buột miệng” tại Cannes thì khán giả nhiều khả năng sẽ sớm được thưởng thức phần ngoại truyện về Lando Calrisssian.

Solo: A Star Wars Story chính thức khởi chiếu từ 25/5.