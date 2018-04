Sơn Tùng học Taylor Swift xóa mạng xã hội để quảng bá sản phẩm mới?

Taylor Swift trước khi ra mắt album "Reputation" đã khóa fanpage. Mạng xã hội của Sơn Tùng cũng đang rơi vào tình huống tương tự. Khán giả cho rằng đây là cách anh quảng bá MV mới.

Tối 24/4, cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP hoang mang trước thông tin trang cá nhân và fanpage đạt hơn 10 triệu lượt like của giọng ca Lạc trôi bất ngờ biến mất. Thời điểm đó, Instagram là trang mạng xã hội duy nhất của nam ca sĩ còn hoạt động.

Tuy nhiên, chỉ sau một buổi tối, tài khoản Instagram với 1,9 triệu theo dõi mang tên Sơn Tùng M-TP cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhìn dòng chữ “Rất tiếc, trang này hiện không khả dụng” khi truy cập tài khoản của thần tượng, không ít người hâm mộ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?

Trước thắc mắc trên, đông đảo khán giả đều có chung đáp án: “Sơn Tùng đang chuẩn bị cho một màn trở lại hoành tráng”.

Trang cá nhân, fanpage đến Instagram của Sơn Tùng M-TP lần lượt biến mất.

Taylor Swift và chiêu bài “ở ẩn”

Vào một ngày giữa tháng 8/2017, tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift cũng đột nhiên bị xoá mọi bài đăng, thậm chí biến mất trong sự khó hiểu của khán giả. Trong khi trang Instagram có 102 triệu theo dõi và Twitter đạt 85 triệu hoàn toàn trống trơn, mất cả hình đại diện thì fanpage 74 triệu like của nữ ca sĩ thậm chí không thể truy cập.

Những thay đổi trên mạng xã hội tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng thực chất lại gây xôn xao khắp các diễn đàn. Thời điểm ấy điều khiến công chúng yêu nhạc trên thế giới quan tâm nhất chính là “Taylor Swift có ý đồ gì?”.

Biến động trên mạng xã hội khiến khán giả càng quan tâm sản phẩm mới của Taylor Swift.

Và, không nằm ngoài dự đoán của phần đông khán giả, ý đồ của nữ ca sĩ sinh năm 1989 chính là quảng bá sản phẩm mới. Chỉ ít ngày sau khi xoá sạch bài đăng, cô đăng tải đoạn video bí ẩn dài 10 giây với cảnh quay cận một cái đuôi rắn.

Liên tiếp những ngày sau đó, nữ ca sĩ úp mở về album mới bằng những video, hình ảnh và lúc này, mọi động thái của cô đều nhận được sự đón chờ, mong đợi rất lớn.

Cuối cùng, Look What You Made Me Do - ca khúc dọn đường trong album Reputation - chính thức được phát hành vào ngày thứ 9 kể từ thời điểm cô gây chú ý bằng những hành động trên mạng xã hội.

Chỉ sau gần 4 ngày, Look What You Made Me Do đã lập kỷ lục MV đạt 100 triệu nhanh nhất lịch sử VEVO. Không thể phủ nhận, chính hành động “mờ ám” trên mạng xã hội đã giúp Taylor Swift thu hút thêm sự tò mò từ khán giả trên toàn thế giới.

Sơn Tùng học Taylor Swift để báo hiệu màn trở lại?

Chưa thể so sánh với Taylor Swift nhưng ở riêng thị trường Việt Nam, Sơn Tùng là nam ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Bởi thế mọi động thái của anh, bao gồm việc các tài khoản xã hội biến mất đều gây xôn xao, bàn tán.

Nếu việc tài khoản bị vô hiệu hoá không do hacker như một bộ phận nhỏ khán giả đồn đoán mà hoàn toàn xuất phát từ phía nam ca sĩ sinh năm 1994 thì rõ ràng mục đích của anh đã đạt hiệu quả.

Nhiều giờ qua, sự tò mò, mong đợi sản phẩm mới của Sơn Tùng càng tăng lên nhiều lần. Phản ứng hiện tại của khán giả báo hiệu một sự trở lại thành công từ giọng ca Nơi này có anh về mặt hiệu ứng truyền thông.

“Thật ra là có nhiều cách gây chú ý lúc sắp tung MV, ví dụ như phát ngôn sốc, tạo scandal. Tùng làm cái bớt thị phi nhất là khóa mạng xã hội, vừa đỡ tốn kém, vừa không bị chửi mà còn được nhiều người tò mò, họ sẽ vào facebook của Tùng liên tục để đợi xem có chuyện lạ gì không. Yên tâm đi, vài tuần nữa ổng ra MV thì lại rầm rộ thôi”, khán giả Thi Nguyễn khẳng định sự cố lần này hoàn toàn nằm trong kế hoạch quảng bá MV mới của Sơn Tùng.

Sơn Tùng đang báo hiệu sự trở lại với MV mới?

“Cái này khoá để gây chú ý thôi, bữa mở lại cùng MV mới sẽ gây được nhiều sự chú ý”, “Chắc có thể là sắp comeback chăng, Tùng làm giống các nghệ sĩ nước ngoài đó”, “Tôi lại nghĩ cậu ấy đang học kiểu comeback của Taylor Swift”… phần lớn ý kiến đều cho rằng nam ca sĩ đang “chơi chiêu” để thu hút sự chú ý.

Hơn 1 năm Vpop chờ đợi Sơn Tùng

Trước khi trở lại với album Reputation, Taylor Swift vắng bóng suốt 3 năm. Cuối cùng cô trở lại với “siêu phẩm” Look What You Made Me Do và đánh gục mọi bảng xếp hạng. Riêng Sơn Tùng cũng đã im ắng hơn 1 năm sau thành công của Nơi này có anh.

Khoảng thời gian này được đánh giá là quá lâu ở thị trường Vpop, đặc biệt với gương mặt trẻ, đang có lượng fan đông đảo như giọng ca gốc Thái Bình. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, thông tin Sơn Tùng chuẩn bị trở lại với sản phẩm liên tục được chia sẻ.

Thậm chí, theo một nguồn tin của Zing.vn, MV mới đã hoàn thành nhưng chưa được phát hành bởi ê-kíp "chưa thực sự tự tin với sản phẩm lần này".

Sâu chuỗi mọi vấn đề, ý kiến Sơn Tùng biến mất trên mạng xã hội để dồn sức cho đợt quảng bá mới không phải không có lý. Và đến hiện tại, nam ca sĩ đã gây được hiệu ứng truyền thông rộng khắp, điều mà không phải ai ra mắt sản phẩm mới cũng có được.

Nơi này có anh - Sơn Tùng Sơn Tùng nhận được sự cổ vũ của khán giả khi thể hiện Lạc trôi.

Điều quan trọng lúc này là chất lượng sản phẩm mới của nam ca sĩ có làm thoả mãn những mong đợi, kỳ vọng đang tăng cao sau việc khoá mạng xã hội.

Trước đó, khi chia sẻ về sự ở ẩn của Sơn Tùng, nhà sản xuất Slim V đánh giá đồng nghiệp đang tìm một hướng đi mới hơn vì nhạc Việt và nhạc thế giới đang bão hòa

Anh úp mở khiến màn comeback của Sơn Tùng càng được đón chờ: "Tùng không cạn vốn, nói đúng hơn Tùng đang tích vốn, tích đạn. Biết đâu sẽ là 7 - 8 ca khúc mới cùng một lúc sau thời gian im ắng. Điều đó chúng ta không thể biết được. Tùng tự sáng tác, tự hát ca khúc của mình và Tùng là một người sáng tạo".