Son Ye Jin đẹp thuần khiết trong ảnh hậu trường cùng So Ji Sub

So Ji Sub là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh từng là người mẫu trước khi chuyển sang nghề diễn viên. Khi mới khởi nghiệp, So Ji Sub đóng những vai nhỏ như trong bộ phim "Người Mẫu". Vai chính đầu tiên của So Ji Sub là trong bộ phim truyền hình "Giày Thủy Tinh" (2002) của đài SBS đã gây tiếng vang lớn khắp Châu Á.

Bạn có biết: So Ji Sub từng là một vận động viên bơi có hạng và đã đạt huy chương bơi cấp quốc gia.