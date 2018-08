Son Ye Jin và Hyun Bin khoe nhan sắc tượng tạc, thân mật trên tạp chí

Sự kết hợp đẹp đôi và ăn ý trông bộ ảnh cũng như trong bộ phim sắp tới của Son Ye Jin với Hyun Bin khiến khán giả nhớ đến mối quan hệ khá thân thiết trước đó của cô với bạn diễn Jung Hae In. Không ít người cho rằng khi so sánh với Hyun Bin, Jung Hae In trở nên kém sắc và không xứng đôi với "chị đẹp" họ Son.