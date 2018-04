Son Ye Jin và Jung Hae In được dự đoán sớm công khai tình cảm

So Ji Sub không chỉ là nam diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc mà còn là quý ông nổi tiếng lịch thiệp. Anh cũng sở hữu thân hình cơ bắp nhờ chăm chỉ tập luyện. Cuộc sống cá nhân của So Ji Sub cũng giống như Son Je Jin đều sạch scandal. Mới đây cả hai được khen khi vào vai cặp vợ chồng trong tác phẩm Be With You. Người hâm mộ hy vọng cả hai nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung phim này.