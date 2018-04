Son Ye Jin xin lỗi vì đã 'phản bội' So Ji Sub

Nam diễn viên So Ji Sub có hành động ủng hộ đoàn làm phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" nhưng nữ diễn viên Son Ye Jin lại gửi lời xin lỗi tới bạn diễn.

Theo Soompi, mới đây nam diễn viên So Ji Sub đã gửi một xe đồ ăn tới phim trường Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi để ủng hộ bạn diễn Son Ye Jin. Anh cùng Son Ye Jin vào vai một cặp vợ chồng trong tác phẩm Be With You.

Hiện bộ phim giàu cảm xúc này vẫn đang làm mưa làm gió trên các rạp chiếu Hàn Quốc và đã thu về gần 20 triệu USD tiền bán vé.

So Ji Sub gửi quà đến phim trường với lời nhắn: "Diễn viên Son Ye Jin và các nhân viên của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi cố lên nhé". Son Ye Jin lôi kéo nam chính Jung Hae In cúi đầu cảm ơn đàn anh.

Nhận được sự quan tâm từ đàn anh, Son Ye Jin thích thú và gửi lời cảm ơn tới So Ji Sub trên trang cá nhân: "Anh ơi, cảm ơn anh. Em đã ăn rất ngon miệng". Tuy nhiên, đáng chú ý là nữ diễn viên còn đính kèm một hastag: "Xin lỗi vì sự phản bội của chim mẹ cánh cụt".

Dưới bài đăng của Son Ye Jin người hâm mộ vui vẻ bình luận: "So Ji Sub đang gửi lời cảnh cáo tới Jung Hae In", "Tình cũ gửi xe đồ ăn ủng hộ tình mới", "Son Ye Jin thật tinh nghịch".

Hiện tại, Son Ye Jin đang gây chú ý với mối tình chị em cùng với tài tử Jung Hae In trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Hai diễn viên ngôi sao thể hiện sự ăn ý và thân mật trên phim trường lẫn màn ảnh khiến không ít người cho rằng họ đang "phim giả tình thật".

Son Ye Jin đẹp đôi với Jung Hae In trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Mới đây, một nhà báo kỳ cựu trong làng giải trí Hàn Quốc tiết lộ sẽ có một cặp ngôi sao công khai trong thời gian tới, và đây là một tin tức khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Son Ye Jin là nữ nghệ sĩ được gọi tên nhiều nhất. Có khán giả mong cô đến với So Ji Sub, lại có fan hi vọng nữ diễn viên 36 tuổi sẽ thành đôi với đàn em Jung Hae In.