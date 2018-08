Sony phát hành phim kinh dị của James Gunn vào cuối tháng 11

Ngay trước khi vướng vào tranh cãi và bị Disney cắt hợp đồng, James Gunn xem ra đã bí mật hoàn thành một dự án kinh dị cho Sony.

Khi những dòng tweet phản cảm của mình cách đây nhiều năm bị đem ra mổ xẻ và khiến Disney quyết định ngừng hợp tác, James Gunn đã quyết định chấp nhận và không xuất hiện trước công chúng trong hơn một tháng qua.

Theo kế hoạch, nhà làm phim người Mỹ lẽ ra đã có mặt tại buổi giới thiệu của hãng Sony nằm trong khuôn khổ sự kiện San Diego Comic-Con 2018 hồi tháng 7. Song, khi câu chuyện gây tranh cãi của Gunn vẫn còn rất nóng hổi, kế hoạch lập tức bị dẹp bỏ.

Nhiều người dự đoán dự án mà James Gunn bí mật làm cho Sony là tác phẩm chuyển thể từ trò chơi Bloodborne. Ảnh: Screen Rant.

Thời gian qua, James Gunn đã bí mật thực hiện một dự án phim kinh dị cho Sony. Nhiều fan thậm chí còn dự đoán rằng đó là phiên bản chuyển thể của bộ manga Berserk hoặc trò chơi PS4 Bloodborne.

Nhưng toàn bộ thông tin mới chỉ dừng lại ở đó, và việc nhà làm phim không có mặt tại Comic-Con năm nay khiến mọi chuyện tiếp tục chìm trong bóng tối.

Tuy nhiên, theo trang Screen Rant, Sony vẫn muốn tung dự án của James Gunn ra rạp từ 30/11 tới đây thông qua đơn vị phát hành Screen Gems. Thông tin cho thấy ông đã giao thành phẩm cho Sony, và hãng phim muốn giữ kín về dự án để bê bối của ông lắng xuống.

Nếu như Sony đúng là muốn giữ ngày khởi chiếu 30/11, họ buộc phải sớm công bố tựa đề, hình ảnh và trailer bộ phim. Quãng thời gian quảng bá dành cho tác phẩm kinh dị hiện chỉ còn lại đúng ba tháng ngắn ngủi.

Về phía James Gunn, bất chấp sự ủng hộ từ các ngôi sao của Guardians of the Galaxy hay thậm chí là Marvel Studios, Disney chắc chắn sẽ không rút lại quyết định sa thải ông, và đang tích cực tìm người thay thế ở vị trí đạo diễn của Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Ít nhất, kịch bản mà James Gunn đã xây dựng cho chuyến phiêu lưu thứ ba của nhóm Vệ binh dải ngân hà dự kiến được giữ lại. Tuy nhiên, đó có lẽ sẽ là đóng góp cuối cùng của nhà làm phim cho MCU và Disney.