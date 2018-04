Soobin hát hay hơn Hoài Lâm ca khúc nhạc phim 'Yêu em bất chấp'?

Soobin Hoàng Sơn dũng cảm hát nhạc mình thích với 'I Know You Know'

Nam ca sĩ được khen là "dũng cảm" khi tung ra " I Know You Know", ca khúc funky pop mà anh ấp ủ 2 năm qua, sau nhiều thành công trong dòng nhạc được ưa chuộng pop ballad.