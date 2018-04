Soobin xuất trận, 'Ngắm hoa lệ rơi' tiếp tục thua 'Cô gái M52'

Top 10 #zingchart tuần 14 ngoài cuộc đọ sức giữa "Ngắm hoa lệ rơi" và "Cô gái M52" còn chứng kiện sự xuất hiện khá mạnh mẽ của Soobin Hoàng Sơn với ca khúc mới "I Know You Know".

#zingchart Tuần 14 Bảng xếp hạng Top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất trong tuần 14 trên Zing MP3.

Ca khúc funky pop I Know You Know của Soobin Hoàng Sơn chính thức bước chân vào Top 10 #zingchart tuần. I Know You Know thể hiện gu âm nhạc cá nhân của Soobin, đồng thời là bước mạo hiểm của nam ca sĩ khi "rời xa" dòng nhạc ballad sở trường.

Sản phẩm đầu tiên trong năm 2018 của Soobin Hoàng Sơn, I Know You Know.

Ca khúc mới được đánh giá là khá kén người nghe nhưng vẫn đạt hơn 4 triệu lượt nghe trên Zing MP3 sau một tuần ra mắt. I Know You Know ra mắt ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng tuần. Sản phẩm mới của Soobin luôn sở hữu lượng unique listeners ổn định, là yếu tố quan trọng để thăng hạng trong thời gian tới.

Ngoài I Know You Know, ca khúc mang đậm màu sắc của Soobin Yêu thương ngày đó đang có cơ hội lọt vào Top 10. Bản ballad da diết đã đạt hơn 3 triệu lượt nghe chỉ sau 3 ngày phát hành. Đồng thời, Yêu thương ngày đó luôn có mặt trong Top 6 hạng mục realtime (lượt nghe tính theo giờ) của #zingchart.

Nếu duy trì thành tích và số liệu tăng trưởng như hiện tại, Yêu thương ngày đó có thể sẽ xuất hiện trong Top 10 #zingchart tuần tới.

Yêu thương ngày đó của Soobin Hoàng Sơn lọt Top 6 realtime của #zingchart.

Tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn gắn liền với các bản ballad và những ca khúc theo dòng nhạc này của nam ca sĩ luôn có thành tích nổi trội trên bảng xếp hạng của Zing MP3.

Phía sau một cô gái từng trụ hạng 24 tuần liên tiếp trong Top 10 #zingchart tuần và giữ kỷ lục 8 tuần giữ No.1, Xin đừng lặng im cũng duy trì trong BXH 16 tuần liên tiếp Top 10 hay Anh đã quen với cô đơn xuất hiện suốt 11 tuần trong Top 10 tại #zingchart.

Với các thành tích của các ca khúc ballad đã đạt được trước đó cùng số liệu tăng trưởng khả quan, nhiều khả năng Yêu thương ngày đó sẽ lập được thành tích cao hơn sản phẩm được cho là chủ đạo I Know You Know.

Bên cạnh đó, Top 6 #zingchart tuần 14 không có sự thay đổi so với tuần trước. Cô gái M52 và Ngắm hoa lệ rơi vẫn không ngừng cạnh tranh vị trí đứng đầu theo cách tính realtime.

Tương tự kết quả tuần trước, Cô gái M52 một lần nữa có tổng lượng unique listeners (lượng người nghe thực) trong tuần nhỉnh hơn Ngắm hoa lệ rơi, tiếp tục cán đích ở vị trí số 1.

Ngắm hoa lệ rơi của Châu Khải Phong tiếp tục giữ vị trí số 2 trong Top 10 #zingchart.

Cùng anh, Người lạ ơi, Mình cưới nhau đi và Quan trọng là thần thái tiếp tục duy trì được thứ hạng như #zingchart tuần 13. Ca khúc có biến đổi thứ hạng lớn nhất tuần là Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình. Bản nhạc phim Ông ngoại tuổi 30 tiếp tục tăng 3 bậc so với tuần trước, "hạ cánh" ở vị trí thứ 7.