Steven Spielberg trở thành ‘đạo diễn 10 tỷ USD’ đầu tiên trong lịch sử

Nhờ thành công của “Ready Player One”, huyền thoại Steven Spielberg đã trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đạt cột mốc doanh thu 10 tỷ USD với các phim của mình.

Theo Box Office Mojo, sau 3 tuần công chiếu Ready Player One đã thu về 475,1 triệu USD trên thị trường toàn cầu. Như vậy, tổng doanh thu của các phim do ông Spielberg làm đạo diễn đã vượt qua mốc 10 tỷ USD. Đây là thành tích mà chưa một đạo diễn nào làm được trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Steven Spielberg, người sở hữu những bom tấn nổi tiếng như Jaws, Jurassic Park, E.T... Ảnh: Screen Rant.

Trong số các tác phẩm điện ảnh của ông Spielberg, có không ít bom tấn từng lập kỷ lục doanh thu như Jaws (bộ phim tạo ra khái niệm bom tấn hè), Jurassic Park hay E.T. Ready Player One cho thấy ở tuổi thất thập cổ lai hy, đạo diễn Spielberg vẫn tràn đầy phong độ, vẫn rất giàu năng lượng.

Đứng sau ông Spielberg trong danh sách các đạo diễn tạo doanh thu lớn nhất là Peter Jackson. Các tác phẩm của người thực hiện loạt phim The Lord of the Rings bán được hơn 6,5 tỷ USD tiền vé. Tiếp theo đó là Michael Bay (6,451 tỷ USD), James Cameron (6,139 tỷ USD) và David Yates (5,347 tỷ USD).

Đến nay, Jurassic Park vẫn là thành công thương mại lớn nhất của ông Spielberg với doanh thu 1,029 tỷ USD (không tính trượt giá). Vấn đề là vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông chùn chân mỏi gối dù tuổi tác ngày một lớn.

Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn rất giàu năng lượng. Ảnh: Screen Rant.

Hiện tại, đạo diễn gốc Do Thái đang bận rộn thực hiện dự án Indiana Jones 5. Dự kiến phim sẽ bắt đầu được sản xuất trong năm 2019 và ra rạp vào tháng 6/2020. Ngoài ra, ông cũng sẽ làm lại tác phẩm nhạc kịch kinh điển West Side Story.

Như vậy, hoàn toàn có khả năng Spielberg sẽ là đạo diễn đầu tiên chạm đến mức doanh thu 11 tỷ USD với các phim của mình.